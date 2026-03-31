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El fiscal confirmó que el agresor seguirá alojado en Santa Fe y que aún no hay pruebas de bullying

El adolescente de 15 años que disparó en la escuela fue trasladado a un dispositivo de Niñez. Desde la Fiscalía señalaron que se avanza con la investigación, pero que por ahora no hay evidencia que confirme versiones sobre acoso escolar ni otros antecedentes

31 de marzo 2026 · 10:21hs
Vecinos de la localidad santafesina se acercaron este lunes por la noche a la escuela donde se produjo el ataque y pidieron justicia por el adolescente fallecido

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Vecinos de la localidad santafesina se acercaron este lunes por la noche a la escuela donde se produjo el ataque y pidieron justicia por el adolescente fallecido

El fiscal Luis Schiappa Pietra, a cargo de la Unidad de Responsabilidad Penal de menores de edad, brindó este martes detalles sobre el ataque ocurrido en una escuela de San Cristóbal y el avance de la causa y las medidas dispuestas sobre el adolescente de 15 años que mató a un alumno de 13 e hirió a otros ocho.

En declaraciones a Radiópolis (Radio 2), el funcionario judicial confirmó que el joven ya fue alojado de manera preventiva en un dispositivo de la ciudad de Santa Fe, cogestionado entre áreas de Niñez y del sistema penal juvenil. La medida fue dispuesta en una audiencia realizada este lunes por la noche y se mantendrá mientras se definen nuevas intervenciones.

Según explicó, el caso se tramita bajo el régimen actual, que establece la no punibilidad para menores de 16 años. En ese sentido, remarcó que la nueva ley penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, “va a entrar en vigencia en septiembre”, por lo que no aplica para este hecho.

Schiappa Pietra detalló que, pese a la imposibilidad de aplicar sanciones penales, la legislación santafesina permite una intervención judicial e institucional más amplia. “Se puede judicializar la situación, llevarla a audiencia y disponer medidas de protección, tanto para el propio menor como para las víctimas y la investigación”, explicó.

En ese marco, indicó que las acciones que se adopten no tienen carácter punitivo, sino que apuntan a la contención, el resguardo de las personas involucradas y el esclarecimiento de lo ocurrido. Las medidas son definidas en conjunto entre el Ministerio Público de la Acusación, la defensa y organismos del Ejecutivo, como la Secretaría de Niñez.

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El fiscal también se refirió a las distintas versiones que circularon en las últimas horas sobre el trasfondo del ataque. Aclaró que, por el momento, no hay elementos que permitan confirmar que el agresor haya sufrido bullying en la escuela. “Estamos trabajando, pero esa información no la hemos recibido en la causa”, sostuvo.

En la misma línea, señaló que tampoco hay aún conclusiones firmes sobre el estado emocional del adolescente al momento del hecho, aunque anticipó que ese será uno de los ejes centrales de la investigación. “Estamos recabando testimonios y medidas para dilucidar cuál era su situación en ese momento”, indicó.

Además, remarcó que se trata de una etapa inicial, con múltiples líneas abiertas. “Hay mucha información que estamos revisando y chequeando. Son los primeros momentos de la investigación y todavía no tenemos confirmaciones completas”, agregó.

Por último, adelantó que se prevé una nueva audiencia en los próximos días (posiblemente esta misma semana) en la que se definirán las medidas a seguir en función de los informes que elaboren las áreas intervinientes.

• LEER MÁS: El crudo relato del portero que redujo al tirador de 15 años: del "me apuntó pero no alcanzó a gatillar" al "no sabía lo que hizo"

fiscal San Cristóbal Santa Fe Bullying
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