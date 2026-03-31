Uno Santa Fe | Judiciales | trata

Trata y explotación en un campo de frutillas: piden 8 años de prisión para un productor santafesino

El productor Francisco Poccia, de 25 años, está acusado por reducir a la servidumbre a trabajadores que sometía en un campo de frutillas de Arroyo Leyes

31 de marzo 2026 · 08:29hs
Amplio operativo contra la trata de personas y la explotación laboral en la localidad costera de Arroyo Leyes.

gentileza

Amplio operativo contra la trata de personas y la explotación laboral en la localidad costera de Arroyo Leyes.

Un productor rural santafesino será juzgado por reducir a la servidumbre a trabajadores en un campo de frutillas de Arroyo Leyes. La Fiscalía federal pidió 8 años de prisión efectiva para el acusado, que tiene 25 años y fue denunciado en septiembre de 2025 por tres de las al menos veinte víctimas que determinó la investigación.

rescate personas arroyo leyes 2
Rescataron a 42 personas por explotación laboral

Rescataron a 42 personas por explotación laboral

El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) formularon la acusación para solicitar el juicio oral contra Francisco Poccia. El joven está imputado de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, delito agravado por la vulnerabilidad y la cantidad de las víctimas.

Poccia está detenido desde octubre pasado, poco después de que tres víctimas realizaran una denuncia en una comisaría local tras escapar del predio en el que estaban sometidos. El campo de frutillas donde el acusado habría esclavizado a los trabajadores está ubicado en Arroyo Leyes, sobre la ruta provincial N°1, a unos 22 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.

Un productor a juicio

Los fiscales federales Walter Rodríguez, cotitular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe; la fiscal coadyuvante Milagros Traverso y el fiscal general Marcelo Colombo, cotitular de la PROTEX, presentaron la acusación por escrito para solicitar la elevación de la causa a juicio oral. La pena solicitad es de 8 años de prisión, a la que también se podrían imponer medidas de reparación para las víctimas.

“Debe valorarse la naturaleza y gravedad del hecho, ya que el caso se inscribe dentro de una modalidad delictiva particularmente lesiva, como lo es la trata de personas con fines de reducción a servidumbre, fenómeno criminal que constituye una de las manifestaciones contemporáneas más severas de vulneración de los derechos fundamentales, en la medida que implica la cosificación de la persona y la supresión fáctica de su libertad y dignidad mediante mecanismos de sometimiento económico, social y material”, sostuvieron los fiscales.

La investigación preparatoria se inició el 17 de septiembre de 2025, a partir de la denuncia, en una comisaría local, de tres víctimas, una de las cuales refirió que habían logrado escapar del predio. A instancia de la Unidad Fiscal Santa Fe —a cargo del caso junto a la PROTEX—, el 1° de octubre se realizó el allanamiento al campo de frutillas ubicado en el kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial 1, donde se identificó a 42 trabajadores, que se sumaron a los tres denunciantes iniciales.

Trata de personas y reducción a la servidumbre

Según la pesquisa, la mayoría de las personas provenía de la provincia de Chaco —principalmente de las localidades de San Bernardo y La Clotilde— y había sido trasladada al campo bajo promesas laborales que no se cumplieron. La acusación sostiene que el imputado financiaba los pasajes y luego descontaba esos montos de los salarios, generando así un sistema de endeudamiento inducido.

Si bien al formalizar la investigación en octubre de 2025 se contabilizaron 45 personas como las presuntas víctimas, la acusación, en función de los testimonios recabados, finalmente se enfocó en 20 de ellas. La acusación describe condiciones de extrema precariedad: los trabajadores dormían en galpones o construcciones improvisadas, con techos de chapa, piso de tierra y cajones de madera utilizados como camas.

El lugar carecía de instalaciones sanitarias adecuadas y de acceso regular a agua potable. De acuerdo a lo expuesto en la investigación, las víctimas debían higienizarse en zonas de monte con baldes y consumir agua almacenada en bidones de agroquímicos. Según los testimonios, las jornadas laborales comenzaban alrededor de las 3 de la madrugada y se extendían por más de doce horas, de lunes a lunes, sin descansos, con remuneraciones por debajo de los mínimos legales.

• LEER MÁS: Cayeron dos hombres acusados de explotación laboral en Arroyo Leyes: rescataron a 42 víctimas

trata frutillas Arroyo Leyes
Noticias relacionadas
cuatro billeteras virtuales deberan devolver mas de $29.000.000 a dos victimas de estafas virtuales

Cuatro billeteras virtuales deberán devolver más de $29.000.000 a dos víctimas de estafas virtuales

El exfiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Benegas

Revocaron la prisión preventiva del fiscal Benegas y le impusieron medidas alternativas

Diego Román

Postergan el juicio por la muerte del niño en Recreo: acusan a los dueños de la jauría por homicidio con dolo eventual

Agostina Páez, la abogada que estuvo con tobillera electrónica en Brasil

Agostina Páez, la abogada acusada de injuria racial en Brasil, no irá presa y vuelve a Argentina

Lo último

Las apuestas de Madelón que no convencieron: pruebas sin impacto en el triunfo de Unión

Las apuestas de Madelón que no convencieron: pruebas sin impacto en el triunfo de Unión

Un sobreviviente del ataque que aún no conoce la verdad: No sabe que su mejor amigo falleció

Un sobreviviente del ataque que aún no conoce la verdad: "No sabe que su mejor amigo falleció"

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Último Momento
Las apuestas de Madelón que no convencieron: pruebas sin impacto en el triunfo de Unión

Las apuestas de Madelón que no convencieron: pruebas sin impacto en el triunfo de Unión

Un sobreviviente del ataque que aún no conoce la verdad: No sabe que su mejor amigo falleció

Un sobreviviente del ataque que aún no conoce la verdad: "No sabe que su mejor amigo falleció"

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

El fiscal confirmó que el agresor seguirá alojado en Santa Fe y que aún no hay pruebas de bullying

El fiscal confirmó que el agresor seguirá alojado en Santa Fe y que aún no hay pruebas de bullying

Conmebol realizará un seminario del fútbol para formadores y dirigentes

Conmebol realizará un seminario del fútbol para formadores y dirigentes

Ovación
Boca derrotó a Villa Dora y semifinalista de la Liga Argentina Femenina

Boca derrotó a Villa Dora y semifinalista de la Liga Argentina Femenina

CRAI ya conoce su camino en el Torneo del Interior B

CRAI ya conoce su camino en el Torneo del Interior B

Capibaras cayó ante Dogos y sumó la segunda derrota consecutiva

Capibaras cayó ante Dogos y sumó la segunda derrota consecutiva

Franco Colapinto traerá la Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires con un Road Show en Palermo

Franco Colapinto traerá la Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires con un Road Show en Palermo

Conmebol realizará un seminario del fútbol para formadores y dirigentes

Conmebol realizará un seminario del fútbol para formadores y dirigentes

Policiales
Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Un hombre con dos heridas de bala, una identidad dudosa y un secreto que salió a la luz en el hospital Cullen

Un hombre con dos heridas de bala, una identidad dudosa y un secreto que salió a la luz en el hospital Cullen

Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná