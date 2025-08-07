Se quiso matar César Muga, el policía autor de la tentativa de femicidio contra su mujer y de disparar sobre los policías que lo fueron a aprehender

El policía intentó suicidarse en su celda de la Subcomisaría 20° de Arroyo Leyes. Fue trasladado al hospital Cullen, donde permanece con custodia

César Muga , el policía acusado de dispararle a su esposa y de atacar a sus compañeros cuando intentaron detenerlo, intentó suicidarse en la celda donde se encuentra alojado en la Subcomisaría 20° de Arroyo Leyes . El hecho ocurrió en la noche del miércoles, pocos minutos antes de la medianoche.

El hombre, de 53 años , fue hallado inconsciente por los efectivos del tercio de guardia , con claras señales de un intento de suicidio por ahorcamiento . Fue trasladado de urgencia al hospital José María Cullen , donde recibió atención médica y quedó alojado en la sala penitenciaria con guardia permanente .

cesar muga policia trincherado Nueva Esperanza César Muga, el policía que se atrincheró en su vivienda de barrio Nueva Esperanza tras herir a su mujer gentileza

Imputado por tentativa de femicidio y ataque a la policía

En horas de la tarde del miércoles, y con la presencia del fiscal Roberto Olcese del Ministerio Público de la Acusación, se realizó la audiencia imputativa en los tribunales de Santa Fe. Allí se le atribuyeron formalmente los delitos de tentativa de femicidio contra su esposa, Estela González, también de 53 años, y atentado y resistencia a la autoridad, agravado por su rol como agente de seguridad.

El fiscal confirmó que solicitará en los próximos días la prisión preventiva de Muga por la gravedad de los hechos.

Su esposa continúa internada

La víctima, Estela González, permanece internada en el hospital Iturraspe, en estado reservado. El pasado 1 de agosto, fue sometida a una cirugía de urgencia tras recibir tres disparos por parte de su marido durante una violenta discusión ocurrida cerca de las 7 de la mañana en su domicilio de Arroyo Leyes.

Investigación y reportes oficiales

Tras la tentativa de suicidio, la Jefatura de la Unidad Regional I fue notificada del hecho, y se comunicó al fiscal de Flagrancia en turno, quien ordenó que se realicen informes médicos sobre el estado de salud de Muga y un informe interno detallando las circunstancias del intento de ahorcamiento dentro de la celda.

