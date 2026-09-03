Pánico y saltos desde el primer piso de la escuela de San Cristóbal: confirman que una alumna se quebró la clavícula y fue trasladada Rafaela

Lo confirmó el ministro de Educación, José Goity. Otros estudiantes sufrieron fracturas, cortes y golpes al intentar escapar tras escuchar la explosión de un neumático de un camión. Las clases permanecen suspendidas y el Gobierno evalúa cuándo retomarlas.

La fuerte explosión de un neumático de un camión volvió a generar una situación de extrema tensión en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal , la misma institución que en marzo fue escenario de un ataque que terminó con la muerte de un adolescente. Esta vez, el estruendo provocó corridas y una reacción de pánico entre los estudiantes que terminó con ocho alumnos heridos , algunos de ellos al saltar desde el primer piso del establecimiento.

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity , confirmó que el episodio se produjo cuando un camión que circulaba por la Ruta Provincial 2, ubicada a unos 70 metros de la escuela, sufrió la explosión de un neumático. El ruido generó temor y conmoción dentro del establecimiento, al punto de que algunos alumnos intentaron escapar por las ventanas.

“Algunos chicos saltaron por la ventana, cayeron sobre un parasol y ese parasol cedió, y hubo varios alumnos con heridas de distinta consideración”, explicó Goity.

Pánico y saltos desde el primer piso de la escuela de San Cristóbal: confirman que una alumna se quebró la clavícula y permanece internada en Rafaela

Según detalló el funcionario, ocho estudiantes resultaron afectados. Entre las lesiones registradas hubo una fractura de clavícula, fracturas de muñeca, cortes en el rostro y golpes de distinta consideración.

La situación que más preocupa actualmente es la de una alumna que debió ser trasladada a Rafaela y permanece internada por una fractura de clavícula. También había otra estudiante que sufrió un fuerte golpe en la pierna y el sacro y permanecía en observación. De acuerdo con Goity, todos los alumnos evolucionaban favorablemente y la joven internada se encontraba estable.

El recuerdo del ataque de marzo

Para el ministro, aunque la explosión del neumático fue un hecho fortuito, las consecuencias no pueden analizarse de manera aislada del trauma que atravesó la comunidad educativa en marzo.

“Esto son parte de las secuelas de lo que nos tocó vivir, y sobre todo le tocó vivir a la comunidad educativa de la Escuela 40 de San Cristóbal este marzo de este año”, sostuvo en declaraciones a la emisora LT10.

El 30 de marzo, la escuela había sido escenario de un ataque armado que terminó con la vida de un adolescente y dejó además a otros estudiantes heridos. Desde entonces, el Gobierno provincial sostiene un trabajo de acompañamiento con la comunidad educativa.

Goity aseguró que nunca se interrumpió la asistencia psicológica y socioeducativa a los alumnos y sus familias. Explicó que, después de la intervención inicial de los ministerios de Educación, Salud, Igualdad y Desarrollo Humano y Seguridad, se continuó con equipos de Salud, equipos socioeducativos y un trabajo dentro de la propia institución.

“Seguimos trabajando en distintas, con distintos abordajes”, afirmó el ministro.

También destacó el desempeño del equipo directivo de la escuela, a la que describió como una institución de gran dimensión por contar con todos los niveles educativos, desde el nivel inicial hasta el profesorado.

Según remarcó, el acompañamiento alcanza a los alumnos, las familias, los docentes y el centro de estudiantes, en un proceso que continúa después de lo ocurrido en marzo.

Las clases permanecen suspendidas

Tras el episodio de este jueves, las clases permanecen suspendidas en el establecimiento. Por el momento, el Ministerio de Educación no definió cuándo se retomará la actividad.

Goity explicó que la decisión no se tomará a partir de un protocolo rígido, sino teniendo en cuenta la situación particular de la comunidad educativa.

“Esto se tiene que hacer de una manera situada, se tiene que hacer entendiendo que no hay recetas rígidas, sino que depende también de cuestiones subjetivas”, explicó.

En ese sentido, señaló que el Ministerio está evaluando la situación junto con las autoridades de la escuela, docentes, alumnos y familias.

“Lo ideal es que podamos retomar la actividad lo más rápido posible porque también es importante que los chicos tengan clases”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que la prioridad es garantizar que el regreso se produzca cuando resulte conveniente para la comunidad educativa.

Por eso, mientras continúan las evaluaciones y el acompañamiento, equipos socioeducativos se encuentran trabajando en el establecimiento para analizar cómo continuar.

El ministro insistió en que las decisiones se tomarán teniendo en cuenta tanto la situación colectiva como las particularidades de cada integrante de la comunidad escolar, especialmente después de un nuevo episodio que volvió a poner en evidencia las consecuencias que dejó el ataque ocurrido meses atrás.