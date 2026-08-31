Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Dos delincuentes fueron detenidos tras robarle a una mujer en Cochabamba y Domingo Silva. Durante la persecución, dos patrulleros chocaron de frente en Barranquitas Sur y cuatro policías fueron trasladados al Cullen con politraumatismos leves

El procedimiento terminó en la zona de Domingo Silva y Estrada, en barrio Barranquitas Sur.

Un importante despliegue policial se produjo este lunes en la ciudad de Santa Fe luego del robo a una mujer cometido por dos personas en inmediaciones de Cochabamba y Domingo Silva, en barrio Barranquitas.

Según las primeras informaciones, los delincuentes abordaron a la víctima y, tras concretar el robo, se dieron a la fuga . Uno de ellos llevaba un arma de fuego .

Tras recibir el aviso, efectivos policiales iniciaron un operativo de persecución para intentar localizar a los sospechosos. El procedimiento terminó en la zona de Domingo Silva y Estrada, en barrio Barranquitas Sur.

El procedimiento terminó en la zona de Domingo Silva y Estrada, en barrio Barranquitas Sur. gentileza

En ese lugar, por circunstancias que son materia de investigación, un patrullero de la Policía de Acción Táctica (PAT) y otro móvil perteneciente al Comando Radioeléctrico chocaron de frente.

Como consecuencia del impacto, cuatro policías resultaron heridos. Todos fueron trasladados al Hospital Cullen, donde recibieron atención médica por politraumatismos leves.

De acuerdo con las primeras evaluaciones médicas, ninguno de los efectivos corre peligro de vida.

Mientras tanto, el procedimiento policial permitió detener a los dos presuntos delincuentes vinculados con el robo. Además, durante el operativo fue secuestrada el arma que habría sido utilizada por uno de ellos.

• LEER MÁS: Balearon a un hombre que sorprendió a dos delincuentes que entraron a robar en su casa en barrio Las Flores