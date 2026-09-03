Así será la octava fecha del Torneo Clausura: días, horarios y todos los partidos

La octava jornada comenzará este viernes con tres encuentros y se extenderá hasta el lunes. River, Boca, Racing y el clásico rosarino serán protagonistas.

La octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzará este viernes con tres partidos y tendrá actividad hasta el lunes. La jornada ofrecerá encuentros importantes en ambas zonas, con equipos que buscarán mantenerse en puestos de clasificación y otros que necesitan sumar para escapar de la parte baja. Además, habrá varios cruces atractivos durante el fin de semana.

Tres partidos para abrir la jornada

La fecha comenzará a las 16:45 con Estudiantes de Río Cuarto frente a Sarmiento de Junín. El conjunto cordobés atraviesa una situación complicada: suma seis puntos, aparece penúltimo en la tabla anual y ocupa el último lugar en los promedios.

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El equipo de Junín, en cambio, acumula 12 unidades y marcha tercero en la Zona B, pese a la derrota por 4-1 ante Unión en su última presentación.

A las 19, Belgrano recibirá a Huracán. El Pirata suma 11 puntos y se encuentra quinto en la Zona B, mientras que el Globo tiene nueve unidades y necesita ganar para acercarse a los puestos de playoffs.

A la misma hora, Platense será local ante Deportivo Riestra en otro encuentro correspondiente a la Zona A.

El cronograma completo de la fecha

Viernes 4 de septiembre

Estudiantes (RC) vs. Sarmiento — 16:45.

Belgrano vs. Huracán — 19:00.

Platense vs. Deportivo Riestra — 19:00.

Sábado 5 de septiembre

Aldosivi vs. Banfield — 13:30.

Gimnasia (LP) vs. Tigre — 14:30.

Gimnasia (M) vs. Boca — 16:30.

San Lorenzo vs. Talleres — 19:00.

Vélez vs. Estudiantes (LP) — 21:15.

Domingo 6 de septiembre

Rosario Central vs. Newell’s — 14:45.

Central Córdoba (SdE) vs. Independiente — 17:00.

Lanús vs. Defensa y Justicia — 17:00.

River vs. Independiente Rivadavia — 19:15.

Racing vs. Atlético Tucumán — 21:30.

Lunes 7 de septiembre

Barracas Central vs. Argentinos Juniors — 19:00.

Unión vs. Instituto — 21:15.