La octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzará este viernes con tres partidos y tendrá actividad hasta el lunes. La jornada ofrecerá encuentros importantes en ambas zonas, con equipos que buscarán mantenerse en puestos de clasificación y otros que necesitan sumar para escapar de la parte baja. Además, habrá varios cruces atractivos durante el fin de semana.
Así será la octava fecha del Torneo Clausura: días, horarios y todos los partidos
La octava jornada comenzará este viernes con tres encuentros y se extenderá hasta el lunes. River, Boca, Racing y el clásico rosarino serán protagonistas.
Por Ovación
Tres partidos para abrir la jornada
La fecha comenzará a las 16:45 con Estudiantes de Río Cuarto frente a Sarmiento de Junín. El conjunto cordobés atraviesa una situación complicada: suma seis puntos, aparece penúltimo en la tabla anual y ocupa el último lugar en los promedios.
LEER MÁS: Unión-Instituto: cuánto cuestan las entradas y cómo será el ingreso al 15 de Abril
El equipo de Junín, en cambio, acumula 12 unidades y marcha tercero en la Zona B, pese a la derrota por 4-1 ante Unión en su última presentación.
A las 19, Belgrano recibirá a Huracán. El Pirata suma 11 puntos y se encuentra quinto en la Zona B, mientras que el Globo tiene nueve unidades y necesita ganar para acercarse a los puestos de playoffs.
A la misma hora, Platense será local ante Deportivo Riestra en otro encuentro correspondiente a la Zona A.
El cronograma completo de la fecha
Viernes 4 de septiembre
Estudiantes (RC) vs. Sarmiento — 16:45.
Belgrano vs. Huracán — 19:00.
Platense vs. Deportivo Riestra — 19:00.
Sábado 5 de septiembre
Aldosivi vs. Banfield — 13:30.
Gimnasia (LP) vs. Tigre — 14:30.
Gimnasia (M) vs. Boca — 16:30.
San Lorenzo vs. Talleres — 19:00.
Vélez vs. Estudiantes (LP) — 21:15.
Domingo 6 de septiembre
Rosario Central vs. Newell’s — 14:45.
Central Córdoba (SdE) vs. Independiente — 17:00.
Lanús vs. Defensa y Justicia — 17:00.
River vs. Independiente Rivadavia — 19:15.
Racing vs. Atlético Tucumán — 21:30.
Lunes 7 de septiembre
Barracas Central vs. Argentinos Juniors — 19:00.
Unión vs. Instituto — 21:15.