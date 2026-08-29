Ocurrió a las 5:45 de este sábado en un pasillo de la zona norte de la ciudad. El fuego comenzó en una casa y se propagó rápidamente a tres inmuebles deshabitados linderos. No se registraron heridos y la Justicia busca determinar si fue intencional.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Esta madrugada de sábado, a las 5,45, y por causas que son investigadas, se produjo un incendio en una vivienda del barrio Nueva Pompeya de Santa Fe, ubicada en un pasillo entre Pavón y Larrea y entre avenida Peñaloza y calle Roque Sáenz Peña.

Como consecuencia del primer foco ígneo, y por la acción del viento, se fuego se extendió a otras viviendas linderas que estaban deshabitadas. No hubo víctimas personales, solo daños materiales. Ahora, investigan el origen del primer incendio, si fue casual o bien intencional.

Denuncia

Los vecinos que viven en la zona se despertaron y cuando vieron la magnitud del incendio, denunciaron el suceso a los operadores de la central de emergencias 911.

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Minutos después llegaron oficiales de la Comisaría 26° del barrio Nueva Pompeya, que constataron que cada uno de los inmuebles estaba deshabitado y formaron un cerco hasta la llegada de los bomberos zapadores policiales que fueron los responsables, primero de sofocar el incendio de magnitud que incluyó a los cuatro inmuebles y luego de enfriar las paredes, para que no surjan nuevos focos ígneos.

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La causa del incendio

Los bomberos cuando terminaron el enfriamiento del lugar, analizaron las variables respecto de la causa del incendio, si fue un problema eléctrico de la primera vivienda que tomó fuego, o bien, si se trató de un incendio intencional causado por desconocidos.

En ese plano investigativo, los oficiales de Orden Público que actuaron al llegar al lugar-Comisaría 26°-, identificaron a vecinos que pudieran aportar información sobre el suceso, y buscaron constatar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que contuvieran imágenes del suceso, para intentar establecer la causa que produjo el incendio.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del incendio y el trabajo policial y bomberil a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Desde Fiscalía ordenaron un informe de los bomberos zapadores policiales respecto de la causa que originó el incendio en los cuatro inmueble y los daños que se produjeron, y a los oficiales de la Comisaría 26° del barrio Nueva Pompeya, que identifiquen a testigos que puedan aportar información sobre el suceso como también el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.