Copa Argentina: quedaron definidos los cuartos de final y así continúa el camino hacia el título

La Copa Argentina ya tiene definidos sus cuatro cruces de cuartos de final tras la clasificación de Boca ante Vélez.

Los cuartos de final de Copa Argentina ya tiene definido sus cruces.

La Copa Argentina ya tiene definidos a sus ocho protagonistas para los cuartos de final. Boca fue el último equipo en conseguir la clasificación tras superar a Vélez en los penales y completó un cuadro que también tiene a Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia, Platense, Estudiantes, Riestra, Banfield y Racing. Ahora resta conocer la programación oficial de los próximos cruces.

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Atlético Tucumán va por el campeón

Atlético Tucumán tendrá como próximo adversario a Independiente Rivadavia, último ganador de la competencia. El Decano llegó a esta instancia luego de dejar en el camino a Sportivo Barracas, Talleres e Independiente, mientras que la Lepra mendocina viene de derrotar 2-0 a Aldosivi.

La organización todavía no confirmó oficialmente los detalles del partido, aunque tomó fuerza la posibilidad de que ambos equipos se enfrenten el miércoles 16 de septiembre, desde las 19:15, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, perteneciente a Defensa y Justicia.

Por ahora, tanto el horario como la sede y la fecha deben ser oficializados.

Así quedó armado el cuadro

El vencedor del duelo entre Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia tendrá como rival en semifinales al ganador del cruce entre Platense y Estudiantes de La Plata.

En la otra parte del cuadro aparecen Deportivo Riestra frente a Banfield y Racing contra Boca. Los vencedores de esos encuentros se enfrentarán posteriormente por un lugar en la final.

Boca fue el último en meterse entre los ocho mejores. El Xeneize igualó 0-0 ante Vélez en Córdoba y se impuso 4-3 en la tanda de penales, resultado que completó definitivamente el cuadro de los cuartos de final.