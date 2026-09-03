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Copa Argentina: quedaron definidos los cuartos de final y así continúa el camino hacia el título

La Copa Argentina ya tiene definidos sus cuatro cruces de cuartos de final tras la clasificación de Boca ante Vélez.

Ovación

Por Ovación

3 de septiembre 2026 · 18:13hs
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Los cuartos de final de Copa Argentina ya tiene definido sus cruces. 

Los cuartos de final de Copa Argentina ya tiene definido sus cruces. 

La Copa Argentina ya tiene definidos a sus ocho protagonistas para los cuartos de final. Boca fue el último equipo en conseguir la clasificación tras superar a Vélez en los penales y completó un cuadro que también tiene a Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia, Platense, Estudiantes, Riestra, Banfield y Racing. Ahora resta conocer la programación oficial de los próximos cruces.

LEER MÁS: Boca y Vélez van por el último boleto a los cuartos de final de la Copa Argentina

Atlético Tucumán va por el campeón

Atlético Tucumán tendrá como próximo adversario a Independiente Rivadavia, último ganador de la competencia. El Decano llegó a esta instancia luego de dejar en el camino a Sportivo Barracas, Talleres e Independiente, mientras que la Lepra mendocina viene de derrotar 2-0 a Aldosivi.

La organización todavía no confirmó oficialmente los detalles del partido, aunque tomó fuerza la posibilidad de que ambos equipos se enfrenten el miércoles 16 de septiembre, desde las 19:15, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, perteneciente a Defensa y Justicia.

Por ahora, tanto el horario como la sede y la fecha deben ser oficializados.

Así quedó armado el cuadro

El vencedor del duelo entre Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia tendrá como rival en semifinales al ganador del cruce entre Platense y Estudiantes de La Plata.

En la otra parte del cuadro aparecen Deportivo Riestra frente a Banfield y Racing contra Boca. Los vencedores de esos encuentros se enfrentarán posteriormente por un lugar en la final.

Boca fue el último en meterse entre los ocho mejores. El Xeneize igualó 0-0 ante Vélez en Córdoba y se impuso 4-3 en la tanda de penales, resultado que completó definitivamente el cuadro de los cuartos de final.

Copa Argentina cuartos de final título
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