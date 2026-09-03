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Conmoción en Villa Gobernador Gálvez: hallaron a dos personas muertas en un auto quemado

La policía anunció la búsqueda de otro hombre que se tiró al río Paraná tras el incendio del coche y desapareció en la bajada del Espinillo.

3 de septiembre 2026 · 17:42hs
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La Policía de Santa Fe encontró los cadáveres de un hombre y una mujer adentro de un coche en llamas. El operativo se realizó el jueves 3 de septiembre de 2026 en la bajada del Espinillo

Foto: Policía de Santa Fe.

La Policía de Santa Fe encontró los cadáveres de un hombre y una mujer adentro de un coche en llamas. El operativo se realizó el jueves 3 de septiembre de 2026 en la bajada del Espinillo, en Villa Gobernador Gálvez.

Las fuerzas de seguridad provinciales y federales coordinaron este jueves el inicio de la investigación sobre homicidios en Villa Gobernador Gálvez. Fuentes oficiales confirmaron el hallazgo de dos cadáveres dentro de un auto quemado y la desaparición de una tercera persona en el río Paraná.

La Policía de Santa Fe encontró el vehículo incendiado alrededor de las 9 de la mañana en la bajada del Espinillo. El testigo que llamó al 911 advirtió que un sujeto se había tirado al agua mientras el coche ardía, pero las autoridades no pudieron dar con él después de la denuncia.

A la hora de revisar el rodado, los agentes comprobaron que uno de los cuerpos correspondía a una mujer. El restante era de un hombre. En ningún caso se pudo establecer de inmediato la probable causa del fallecimiento.

Muerte, incendio y desaparición en Villa Gobernador Gálvez

El procedimiento se puso en marcha tras un llamado realizado a las 8.54 de la mañana desde la zona cercana a la planta de Cargill, en el límite con Alvear. Los policías que fueron a inspeccionar la zona descubrieron que había un Chevrolet Corsa calcinado y también advirtieron la presencia de los cadáveres no identificados.

Luego del aviso de un vecino, Prefectura Naval Argentina (PNA) fue a recorrer el área en busca de un hombre que supuestamente se tiró al agua y desapareció. Por entonces, los bomberos de Villa Gobernador Gálvez ya habían apagado las llamas a la vera del río.

Quienes viven en la zona de la bajada del Espinillo se despertaron alarmados por una fuerte explosión. El ruido fue la primera señal de la destrucción del auto, pero en ese momento no sabían que había personas muertas adentro del vehículo.

Mientras las fuerzas de seguridad trabajaban a orillas del Paraná, los encargados del operativo notificaron a la fiscal Noelia Navone para encauzar la investigación judicial sobre un presunto homicidio. De esta forma, el caso quedó en manos de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval) del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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