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Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

El trío más poderoso del rock nacional regresa a la capital santafesina. Divididos se presentará el sábado 5 de septiembre a las 21 en el emblemático predio de la Estación Belgrano, en lo que promete ser una celebración de distorsión, clásicos y energía arrolladora.

31 de agosto 2026 · 11:47hs
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Divididos regresa a Santa Fe

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Divididos regresa a Santa Fe

El trío más poderoso del rock nacional regresa a la capital santafesina. Divididos se presentará el próximo 5 de septiembre a las 21 hs en el emblemático predio de la Estación Belgrano, en lo que promete ser una celebración de distorsión, clásicos y la energía arrolladora que solo Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella pueden entregar. Las entradas están a la venta a través de Ticketek.

Tras un año de giras multitudinarias y festejos por sus más de tres décadas de historia, "La Aplanadora" elige reencontrarse con el público santafesino en un escenario que ya es un clásico de la ciudad. El show recorrerá su extensa discografía, combinando la potencia eléctrica de sus himnos con esos momentos de virtuosismo folclórico y cercanía que hacen de cada concierto de Divididos una experiencia única.

Después de 15 años de espera desde "Amapola del 66", la banda lanzó en noviembre pasado "Divididos", un disco grabado en sus propios estudios La Calandria que devuelve al grupo a su esencia más pura: tracción a sangre, letras críticas y una musicalidad que oscila entre el blues pesado y los tintes folclóricos.

El público santafesino podrá disfrutar por primera vez en vivo de nuevos himnos como "Aliados en un viaje", "Bafles en el mar" y la potente "San Saltarín", canciones que ya se han ganado un lugar de privilegio en el setlist junto a clásicos inamovibles como "El 38", "Ala Delta" y "Spaghetti del Rock".ad que oscila entre el blues pesado y los tintes folclóricos.

Divididos Santa Fe Estación Belgrano
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