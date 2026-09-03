La cifra que Independiente Rivadavia debe pagar para que Maxi Salas enfrente a River

Independiente Rivadavia visita a River y deberá decidir si paga 500 mil dólares para que Maximiliano Salas pueda jugar ante su exclub.

Independiente Rivadavia se prepara para visitar a River este domingo en el Monumental, por la octava fecha del Torneo Clausura, pero Alfredo Berti todavía tiene una incógnita importante. Maximiliano Salas, delantero cedido por el Millonario, podría ser titular, aunque existe una cláusula económica que obliga al conjunto mendocino a pagar una suma millonaria para utilizarlo frente a su club.

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La condición económica para utilizar a Salas

Ambos clubes acordaron una cláusula que contempla un pago de 500 mil dólares en caso de que Independiente Rivadavia decida incluir al atacante en el partido.

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Salas llegó al conjunto mendocino a préstamo por una temporada, sin cargo y con una opción de compra cercana a los 4 millones de dólares. Desde su llegada, el delantero se ganó un lugar importante en el equipo dirigido por Berti y se transformó en una de las principales cartas ofensivas.

Una decisión que deberá tomar la Lepra

El antecedente más cercano es el de Ian Subiabre. El juvenil fue cedido a Tigre bajo una condición similar y, cuando su nuevo equipo enfrentó a River, permaneció entre los suplentes, aunque finalmente no tuvo participación.

Ahora, Independiente Rivadavia deberá resolver qué camino tomar: desembolsar los 500 mil dólares para contar con Salas en el Monumental o cumplir con lo establecido y dejar al atacante fuera de la convocatoria.

El duelo entre River e Independiente Rivadavia se disputará este domingo 6 de septiembre desde las 19.15, por la octava jornada del Torneo Clausura.