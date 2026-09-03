La Selección Argentina tendría la chance de reencontrarse con los hinchas en septiembre

La Albiceleste evalúa disputar dos o tres amistosos entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Monumental, Córdoba y Rosario son posibles sedes.

La Selección Argentina analiza la posibilidad de volver a presentarse ante su público durante la próxima ventana FIFA. El equipo de Lionel Scaloni podría disputar entre dos y tres amistosos entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, aunque todavía no existen confirmaciones oficiales sobre los rivales. El Monumental, Córdoba y Rosario aparecen como las principales alternativas para albergar los encuentros.

Tres sedes aparecen en el radar

La AFA trabaja en la planificación de los próximos compromisos y evalúa distintas opciones para definir dónde jugará el seleccionado. Entre las posibilidades que más fuerza tienen actualmente aparecen Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

La ventana internacional será más extensa de lo habitual y permitirá organizar diferentes encuentros. La nueva reglamentación de FIFA también amplió las posibilidades, ya que permite disputar amistosos en distintos continentes durante un mismo período.

Antes del final del ciclo de Lionel Messi, China aparecía como uno de los destinos contemplados para organizar dos o tres partidos. Estados Unidos y Europa también habían sido considerados, aunque la posibilidad de disputar al menos un encuentro en territorio argentino seguía vigente.

Scaloni, Messi y varios interrogantes

La organización de los amistosos se produce mientras la AFA atraviesa un momento de importantes cambios. Lionel Scaloni continuará al frente del seleccionado hasta diciembre, aunque todavía no confirmó si seguirá después de la finalización de su contrato.

Por otra parte, Messi habría decidido cerrar su etapa con la camiseta argentina, lo que abre una nueva etapa para el conjunto nacional.

También está pendiente la resolución de los expedientes disciplinarios iniciados por FIFA a raíz de los incidentes registrados durante las celebraciones posteriores a la final del Mundial 2026.

Con el inicio de la ventana cada vez más cerca, todavía quedan varias cuestiones por resolver. La AFA no confirmó los adversarios, la cantidad definitiva de partidos, las sedes ni cuándo comenzará la venta de entradas.

De concretarse la vuelta al país, los hinchas argentinos tendrán nuevamente la posibilidad de acompañar al seleccionado desde las tribunas.