Balaudo: "Sólo se pueden hacer ejercicios en seco".

La Confederación Argentinas de Deportes Acuáticos, en sintonía con las disposiciones emanadas de la secretaría de deportes de la Nación dispuso la suspensión de todas las actividades relacionadas con la especialidad.

Ello es como consecuencia de la cuarentena obligatoria a raíz de la pandemia de coronavirus que afecta también a otras disciplinas deportivas, cuyos torneos fue reprogramados y otros aplazados de manera definitiva.Uno de los nadadores más importantes del país es sin lugar a dudas Aquiles Balaudo, quien se encuentra recuperando de una lesión.

"Con respecto a la cuarentena, lo traté de tomar de forma positiva, busco cosas para hacer en mi casa, y recuperarme bien. Vengo arrastrando una lesión en un hombro así que aprovecho para recuperar en estos días" le dijo Aquiles Balaudo a UNO Santa Fe.

Desde la ciudad de Gálvez, en el centro del departamento San Jerónimo, agregó que "igualmente se bien lo importante que es quedarse en casa y por eso tratamos de salir lo menos posible, y cumplir las indicaciones de las autoridades".

"Físicamente lo único que se puede hacer son ejercicios en seco, muy alejado a los entrenamientos normales, pero creo que todos los deportistas están en las mismas condiciones. No es fácil, pero hay que adaptarse a la situación, ya que no queda otra" remarcó el nadador formado en Ceci de Gálvez.

"Por el momento no tenia en mente ninguna competencia, como te decía, me estoy recuperando una lesión y la verdad es que no tenía idea de cuánto me pueda llevar recuperarme. Lo más cercano y posible que tenía era la fecha del campeonato mundial en Canadá que ya fue cancelada hace unas semanas. Ahora estamos a la espera de saber qué pasa con todo lo demás" resaltó Balaudo.

Más sensaciones del galvense

El varias veces participante de la Santa Fe-Coronda se refirió lo que fue la temporada 2019, y señaló que "fue un año con muchas dificultades, estuve dos meses sin pileta en el final de 2018, y eso hizo que no haya estado al ciento por ciento para el comienzo del año 2019. Después durante el año fui creciendo en rendimiento y logré en Croacia llegar a sólo dos minutos del primero terminando séptimo". Agregó que "quiero destacar que terminó siendo uno de mis mejores años, ya que finalicé sexto en el ranking mundial".

Con respecto al 2020, destacó que "comenzamos con la cabeza metida en Santa Fe-Coronda, y como sabrán la competencia fue pospuesta para noviembre, por lo tanto decidí hacerme los estudios correspondientes en mi hombro para tratar de recuperarme de la lesión y estar lo mejor posible".

"Sigo entrenando con mi papá, como siempre. La realidad de cuando volvemos a los entrenamientos es deconocida. No sabemos cuanto puede durar esto, ni que competencias van a quedar para disputar este año. Creo que va a ser un año atípico, y acotado de competencias ya que este problema es de carácter mundial. Y el asunto es que hasta que no estén todos los países libre de la enfermedad, no se puede hablar de competencias internacionales. Sería injusto que ciertos países puedan participar y otros no".