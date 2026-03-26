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Mundial 2026: nuevas reglas y su impacto en el juego

La FIFA confirmó cambios reglamentarios inéditos para el Mundial 2026 que buscan más tiempo efectivo, menos demoras y mayor control arbitral.

Ovación

Por Ovación

26 de marzo 2026 · 15:20hs
El italiano Pierluigi Collina fue elegido el mejor árbitro de la historia del fútbol mundial. 

El italiano Pierluigi Collina fue elegido el mejor árbitro de la historia del fútbol mundial. 

La FIFA oficializó una serie de modificaciones reglamentarias que debutarán en el Mundial 2026, con el objetivo de transformar la dinámica del juego. Las medidas, impulsadas por la IFAB, apuntan a reducir las demoras, aumentar el tiempo efectivo y fortalecer la autoridad arbitral en el fútbol internacional.

Nuevas reglas FIFA para el Mundial 2026: qué cambia en el juego

El paquete de reformas busca eliminar las clásicas “mañas” que interrumpen el ritmo de los partidos. Entre los cambios más visibles aparece la implementación de cronómetros visibles, que permitirán controlar con precisión los tiempos de ejecución y evitar dilaciones innecesarias en acciones clave. Estas medidas se aplicarán en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, marcando un punto de inflexión en la reglamentación.

Sustituciones con límite de tiempo: sanciones inmediatas

Uno de los puntos más estrictos está vinculado a los cambios de jugadores. El futbolista sustituido tendrá solo 10 segundos para abandonar el campo. En caso de no cumplir con ese plazo, su equipo será sancionado con un minuto con un jugador menos, hasta que se concrete el ingreso del reemplazante.

Saques con cronómetro: menos demoras y más ritmo

Otra novedad relevante es el control del tiempo en saques de banda y de meta. Los jugadores contarán con cinco segundos para ejecutar estas acciones. Si exceden ese límite, podrán perder la posesión o incluso conceder un tiro de esquina al rival, en una medida que apunta a mantener la fluidez del juego.

VAR ampliado y nuevas reglas disciplinarias

El sistema de VAR ampliará su alcance en el Mundial 2026. Podrá intervenir en decisiones relacionadas con segundas amarillas que deriven en expulsión, así como en errores en la concesión de tiros de esquina, lo que representa un cambio significativo respecto a su uso actual.

En paralelo, se endurecerán los criterios disciplinarios: solo el capitán podrá dialogar con el árbitro, mientras que cualquier otro jugador que proteste será amonestado automáticamente.

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Atención médica y reingreso: una nueva exigencia

En situaciones de asistencia dentro del campo, los futbolistas deberán permanecer al menos un minuto fuera del terreno antes de volver a ingresar. La única excepción será en jugadas que impliquen una sanción disciplinaria, lo que busca evitar interrupciones estratégicas para cortar el ritmo del partido.

Con este conjunto de reformas, la FIFA apuesta a un fútbol más dinámico, transparente y justo. El Mundial 2026 no solo será histórico por su formato y sedes, sino también por la implementación de reglas que podrían redefinir la manera en que se juega y se entiende el deporte a nivel global.

Mundial FIFA IFAB Estados Unidos 2026
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