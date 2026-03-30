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Lionel Scaloni se quebró por Joaquín Panichelli y dejó la conferencia

El DT de la Selección argentina de fútbol no pudo contener la emoción tras la grave lesión de Joaquín Panichelli, que lo deja fuera del Mundial 2026

Ovación

Por Ovación

30 de marzo 2026 · 16:35hs
Lionel Scaloni se quebró por Joaquín Panichelli y dejó la conferencia

El entrenador Lionel Scaloni protagonizó un momento conmovedor al emocionarse hasta las lágrimas durante una conferencia de prensa al referirse a la lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura de ligamentos y se perderá el Mundial 2026, generando un fuerte impacto en el plantel.

La lesión de Panichelli y las lágrimas de Scaloni

La noticia de la lesión de Joaquín Panichelli sacudió al entorno de la Selección argentina, especialmente por el gran presente que atravesaba el delantero en esta convocatoria. El atacante sufrió la rotura de ligamentos durante un entrenamiento, una lesión que lo deja automáticamente fuera de la Copa del Mundo 2026, truncando uno de los momentos más importantes de su carrera.

Durante la rueda de prensa previa al duelo ante Selección de Zambia, Lionel Scaloni fue consultado por el impacto anímico que generó la baja del delantero. “Es muy difícil. Hemos hablado con él y se tomó el tiempo de venir al predio cuando se podría haber quedado tranquilamente en el hotel”, expresó el DT, visiblemente afectado. En la misma línea, remarcó: “Fue muy emotivo, en todo lo que dijo tenía razón, que no lo merecía”.

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El respaldo del DT y el valor humano del plantel

Scaloni destacó el compromiso de Panichelli y su recorrido dentro del grupo: “Él particularmente no lo merecía. Es un laburante de esto y se lo había ganado”. Además, reveló el mensaje que le transmitió al delantero en un momento tan delicado: “Le dije que siga así, que va a tener otra chance. La verdad que es un chico que contagia”.

Una despedida entre lágrimas que refleja el impacto

El momento más fuerte llegó sobre el final de su respuesta, cuando el entrenador no pudo continuar hablando. “Estaba entrenando muy bien. Listo, ya no hablo más”, alcanzó a decir antes de quebrarse en llanto y abandonar la conferencia de prensa, en una escena que reflejó el golpe emocional que significó la lesión dentro del grupo.

La baja de Panichelli obliga ahora al cuerpo técnico a replantear alternativas ofensivas de cara al Mundial 2026. Más allá del aspecto deportivo, la situación dejó en evidencia el fuerte vínculo humano dentro del plantel, con un entrenador que no pudo ocultar su dolor ante la adversidad de uno de sus dirigidos.

Joaquín Panichelli Lionel Scaloni Mundial Selección Argentina
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