Divisiones inferiores: todos los resultados que dejó la Fecha 15 del Oficial

El Torneo Oficial de Básquet en divisiones inferiores tuvo continuidad este sábado en diferentes escenarios. Además, hubo acción en U19 y Torneo Desarrollo

9 de agosto 2025 · 19:39hs
Divisiones inferiores: todos los resultados que dejó la Fecha 15 del Oficial

No detiene su marcha el Torneo Oficial de Divisiones Inferiores de Básquet que oganiza la Asociación Santafesina. Muchas tiras por la Fecha 15 de un campeonato anual que promedia su fase regular.

Asimismo, se disputaron partidos en categoría U19, mientras que hubo duelos en las tres categorías del Torneo Desarrollo.

CATEGORÍA U13 - FECHA 15

Sanjustino 100 - Macabi 48

Banco A 20 - Kimberley 0

CUST B 28 - Colón (SJ) 125

Centenario 83 - Regatas Coronda 53

Alumni 29 - CUST A 102

Rivadavia 74 - Banco B 68

Argentino 58 - El Quillá 69

CATEGORÍA U15 - FECHA 15

CUST B 57 - Colón (SJ) 56

Alumni 33 - CUST A 109

Rivadavia 95 - Banco B 32

República 34 - Unión A 89

Argentino 82 - El Quillá 51

Unión B 24 - Gimnasia 64

CATEGORÍA U17 - FECHA 15

Sanjustino 100 - Macabi 43

Banco A 119 - Kimberley 39

Centenario 98 - Regatas Coronda 44

Alumni 43 - CUST A 71

Alma Juniors 81 - Santa Rosa 67

Argentino 106 - El Quillá 31

CATEGORÍA U19 - FECHA 18

Centenario 71 - Regatas (SF) 62

Rivadavia 106 - Colón (SF) 51

TORNEO DESARROLLO - FECHA 3

CATEGORÍA U13

Almagro 61 - Ateneo 43

Regatas (SF) B 47 - Alianza 41

Colón (SF) 62 - Rivadavia 49

CATEGORÍA U15

Almagro 45 - Atlético Franck 71

Regatas (SF) B 51 - Gimnasia 36

Polideportivo Recreo 75 - CUST 38

CATEGORÍA U17

Regatas (SF) A 46 - Colón (SF) 60

Polideportivo Recreo 87 - Atlético Franck 29

divisiones inferiores Básquet Asociación Santafesina
