No detiene su marcha el Torneo Oficial de Divisiones Inferiores de Básquet que oganiza la Asociación Santafesina. Muchas tiras por la Fecha 15 de un campeonato anual que promedia su fase regular.
Divisiones inferiores: todos los resultados que dejó la Fecha 15 del Oficial
El Torneo Oficial de Básquet en divisiones inferiores tuvo continuidad este sábado en diferentes escenarios. Además, hubo acción en U19 y Torneo Desarrollo
Asimismo, se disputaron partidos en categoría U19, mientras que hubo duelos en las tres categorías del Torneo Desarrollo.
CATEGORÍA U13 - FECHA 15
Sanjustino 100 - Macabi 48
Banco A 20 - Kimberley 0
CUST B 28 - Colón (SJ) 125
Centenario 83 - Regatas Coronda 53
Alumni 29 - CUST A 102
Rivadavia 74 - Banco B 68
Argentino 58 - El Quillá 69
CATEGORÍA U15 - FECHA 15
CUST B 57 - Colón (SJ) 56
Alumni 33 - CUST A 109
Rivadavia 95 - Banco B 32
República 34 - Unión A 89
Argentino 82 - El Quillá 51
Unión B 24 - Gimnasia 64
CATEGORÍA U17 - FECHA 15
Sanjustino 100 - Macabi 43
Banco A 119 - Kimberley 39
Centenario 98 - Regatas Coronda 44
Alumni 43 - CUST A 71
Alma Juniors 81 - Santa Rosa 67
Argentino 106 - El Quillá 31
CATEGORÍA U19 - FECHA 18
Centenario 71 - Regatas (SF) 62
Rivadavia 106 - Colón (SF) 51
TORNEO DESARROLLO - FECHA 3
CATEGORÍA U13
Almagro 61 - Ateneo 43
Regatas (SF) B 47 - Alianza 41
Colón (SF) 62 - Rivadavia 49
CATEGORÍA U15
Almagro 45 - Atlético Franck 71
Regatas (SF) B 51 - Gimnasia 36
Polideportivo Recreo 75 - CUST 38
CATEGORÍA U17
Regatas (SF) A 46 - Colón (SF) 60
Polideportivo Recreo 87 - Atlético Franck 29