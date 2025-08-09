Unión incorporó al interno Chris Vogt, primera ficha extranjera

Unión añadió su primera ficha extranjera para la Liga Nacional de Básquet, al asegurar la llegada del interno Chris Vogt, que viene de México

Unión confirmó el fichaje del interno Chris Vogt, nacido el 8 de febrero de 1999 y con 2,13 de altura, proveniente de Caballeros de Culiacán (México), para disputar la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet.

En la Cibacopa promedió 7,1 puntos y 5,6 rebotes, en tanto en la campaña 2024/25 jugó en la National League de Israel con Maccabi Rehovot, con 9 unidades y 6,2 recobres.

De esta manera el conjunto de Maximiliano Seigorman cuenta con siete fichas mayores: Franco Balbi, Martín Cabrera, Federico Elías, Emiliano Basabe, Daniel Hure, Ignacio Alessio y Chris Vogt.

Con este panorama, todas las miradas apuntan a conseguir un alapivote, algo que la dirigencia también tendría cerrada y en las próximas horas comunicaría de manera oficial.