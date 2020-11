El Quillá Amarillo sigue su camino ascendente

El Quillá Amarillo es uno de los tantos equipos que regresó a los entrenamientos con una planificación diferente a los tiempos normales. La línea atraviesa su tercer año desde que se formó allá por 2018. Lo hizo de una manera diferente, pero con ganas renovadas: se produjo la llegada de un nuevo entrenador como lo es Iván Méndez. “La propuesta para dirigir al equipo llegó en el verano. Me habló Edgardo Fernández, coordinador de hockey de El Quillá. Ya las conocía a gran parte del equipo. Me pareció una buena experiencia para mi carrera como entrenador. Ya estuve con planteles superiores, pero no como director técnico principal”, manifestó el actual jugador del plantel del “tiburón”.