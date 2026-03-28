Liga Próximo: se cerró la fecha 3 y comenzó el Apertura femenino

La jornada dejó triunfos de Gimnasia A y B, República, El Quillá y Rivadavia Juniors. El femenino inició con victoria de Gimnasia en el Malvinas Argentinas.

Este viernes se completó la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga Próximo en rama masculina , con una serie de partidos en distintas zonas. Además, se produjo el inicio del certamen femenino , mientras que ya quedó confirmado el comienzo del torneo de Mayores femenino para este domingo.

La programación se abrió el miércoles 25 de marzo con el triunfo de Regatas (SF) sobre CUST por 74 a 68 en Zona A , con Facundo Fernández (15) y Luca Nanzer (15) como goleadores. El viernes 27 continuó la acción. Por la Zona A , República del Oeste venció a Macabi por 72 a 44, con Agustín Ríos (18) como máximo anotador, mientras que Patricio Goyri (17) se destacó en el local.

En la Zona B, Gimnasia A superó a Santa Rosa por 79 a 73 en un partido que había finalizado 64 a 64 en el tiempo reglamentario, con Facundo Zanor (23) y Leandro Sasia (22) como principales figuras. Además, El Quillá derrotó a Banco Provincial por 71 a 53, con Agustín Alvarez (27) como goleador y Facundo Mautino (13) en el conjunto rival.

Por la Zona C, Gimnasia B le ganó a Almagro por 72 a 50, con Juan Toniolo (23) y Joaquín Jeandrevin (10) como máximos anotadores. En tanto, Rivadavia Juniors se impuso frente a Unión (SF) por 82 a 69, con Francisco Dupont (16) y Santiago Hoyo (21) como destacados.

Liga Próximo femenina: triunfo de Gimnasia en el debut

El viernes también marcó el inicio del Torneo Apertura femenino de Liga Próximo, con el partido disputado en el Malvinas Argentinas. Gimnasia venció a República del Oeste por 56 a 48, con 18 puntos de Mía Re como principal figura del encuentro.

República (48): Mía Leiva 2, Cintia Ramos 0, Joaquina Bonneau 28, Juana Alliot 10, Delfina Marsilli 2 (FI); Azul Farah 6, Tiara Fernández 0, Agustina Peirano 0, Lourdes Pianetti 0, Valentina Sosa 0. DT: Carlos Baldi.

Gimnasia (56): Ludmila Theiler 5, Avril Strada 3, Luz Salvatelli 3, Mía Re 18, Paloma Ricardo 9 (FI); Gianella Ramassotto 5, Renata Canalis 0, Renata Estrubia 0, Juana Marotti 4, Antonella Favre 3, Florencia Maidana 6. DT: Andrés Postigo.

Parciales: 16-20, 32-36 y 41-49.

16-20, 32-36 y 41-49. Árbitros: Abril Robledo Mas y Dafne Acosta.

Abril Robledo Mas y Dafne Acosta. Cancha: Malvinas Argentinas.

Malvinas Argentinas. Quedó libre Alma Juniors.

Apertura femenino de Mayores: arranca el domingo

El próximo domingo 29 de marzo se pondrá en marcha el Torneo Apertura de Mayores femenino, que contará con cuatro equipos. El certamen se disputará a dos ruedas y luego tendrá definición mediante playoffs, donde se conocerá al primer campeón de la temporada 2026.

Fecha 1 (domingo 29 de marzo):