El resumen del mercado de pases de Racing tras la llegada de Marcos Rojo

Racing se movió en tiempo récord para cerrar al defensor Marcos Rojo, que rescindió su contrato en Boca luego de no ser tenido en cuenta por Miguel Russo

8 de agosto 2025 · 13:27hs
Racing se movió en tiempo récord para cerrar la incorporación del defensor central Marcos Rojo, quien finalmente rescindió su contrato en Boca luego de no ser tenido en cuenta por el director técnico Miguel Russo. De esta manera, la Academia se retirará del mercado, a no ser que tenga que realizar una operación de urgencia.

El mercado de pases había comenzado de la peor manera para Racing, que perdió al delantero Maximiliano Salas, una de sus máximas figuras. El Pizzero, que venía de jugar en Palestino de Chile, ejecutó la cláusula de rescisión y se fue a River, equipo con el que disputó solo tres partidos antes de sufrir un esguince de rodilla.

La Secretaría Técnica de Racing, que es comandada por el ex arquero Sebastián Saja, tuvo que ponerse rápidamente manos a la obra con el muy difícil objetivo de llenar el hueco que dejó Salas. Así fue como se dieron las llegadas del colombiano Duván Vergara, Tomás Conechny y Elías Torres, todos ellos muy interesantes y con diferentes características.

La otra baja de Racing fue la del defensor Germán Conti, que se fue a Gimnasia y Esgrima La Plata. De todas maneras, el Flaco casi no era tenido en cuenta por el director técnico Gustavo Costas.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, la Academia incorporó a Alan Forneris, quien llegó proveniente de Colón de Santa Fe, aunque llega como apuesta y todavía no se hizo un lugar en el 11 titular.

Por último, en la defensa, además del arribo de Rojo también se dio el de Franco Pardo, ex Unión de Santa Fe, quien está demostrando un gran nivel y tiene mucho potencial para formar parte del 11 titular habitual.

Otros nombres por los que llegaron ofertas a la dirigencia de Racing fueron los del lateral Gastón Martirena y el mediocampista Agustín Almendra, aunque finalmente las operaciones no prosperaron y continuarán jugando en Avellaneda.

El resumen del mercado de pases de Racing

Bajas:

Maximiliano Salas: ejecutó la cláusula de rescisión, que era de 8 millones de euros (9,2 millones de dólares)

Germán Conti: rescindió su contrato

Altas:

Alan Forneris: 1,2 millones de dólares

Duván Vergara: un millón de dólares

Elías Torres: 3 millones de dólares

Marcos Rojo: llega libre

Tomás Conechny: 3,5 millones de dólares

Franco Pardo: 1,3 millones de dólares

Racing Marcos Rojo Boca
