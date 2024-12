Gimnasia festejó por duplicado en el vóley femenino

Gimnasia y Esgrima se consagró campeón de la Liga Santafesina de Vóleibol femenina en las categorías Sub 16 y Sub 18

La categoría Sub 16 femenina se consagró campeón de la Liga Santafesina.

La Liga Santafesina de Vóleibol ya registró a los campeones en primera división, ya que Banco Provincial lo hizo en mujeres al vencer a Villa Dora, y en varones, repitió por octava vez consecutiva, Libertad de San Jerónimo Norte, tras doblegar a Villa Dora. También se están terminando de definir los campeonatos en las demás categorías, y se registraron los festejos de Gimnasia y Esgrima en Sub 18 y Sub 16 femenino, mientras que en Sub 21, ocuparon la segunda posición.