Fecha 13 del Torneo Apertura: días clave en la pelea por los playoffs

La jornada del Torneo Apertura comenzará este miércoles con Lanús y Platense y tendrá como plato fuerte el clásico de Avellaneda.

La fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional se pondrá en marcha este miércoles en un contexto determinante para varios equipos que buscan asegurarse un lugar en los playoffs . Con duelos directos y clásicos de alto voltaje, la jornada aparece como un punto de inflexión en la recta final de la fase regular.

La acción comenzará con el cruce entre Lanús y Platense en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, desde las 20, en un encuentro que será televisado por TNT Sports Premium y contará con el arbitraje de Sebastián Martínez , acompañado en el VAR por Salomé Di Iorio .

El “Granate” llega bien posicionado en la Zona A, donde ocupa el cuarto lugar con 18 puntos, mientras que el “Calamar” atraviesa un inicio irregular y necesita sumar para no complicar sus chances de clasificación.

Miércoles 1/4

Lanús vs Platense – 20:00

Jueves 2/4

Barracas Central vs Sarmiento – 15:00

Tigre vs Independiente Rivadavia – 17:30

Talleres de Córdoba vs Boca – 20:30

Viernes 3/4

Gimnasia de Mendoza vs Vélez – 15:00

Unión de Santa Fe vs Deportivo Riestra – 17:15

San Lorenzo vs Estudiantes de La Plata – 20:30

Sábado 4/4

Aldosivi vs Estudiantes de Río Cuarto – 13:30

Independiente vs Racing – 17:30

Rosario Central vs Atlético Tucumán – 21:00

Domingo 5/4

Gimnasia y Esgrima La Plata vs Huracán – 15:30

River vs Belgrano de Córdoba – 18:00

Central Córdoba vs Newell’s – 20:30

Lunes 6/4

Argentinos Juniors vs Banfield – 19:00

Instituto de Córdoba vs Defensa y Justicia – 21:15

Independiente vs Racing: el gran atractivo

El partido más destacado de la fecha será el clásico de Avellaneda, donde Independiente recibirá a Racing el sábado desde las 17:30. El “Rojo” atraviesa un presente complicado, con su entrenador Gustavo Quinteros en una situación delicada. En contrapartida, la “Academia” llega con un invicto de ocho partidos y buscará aprovechar el impulso para consolidarse en la tabla y acercarse a la clasificación.

Boca, River y San Lorenzo, con compromisos exigentes

Además del clásico, la fecha presenta encuentros de peso para los grandes. Boca visitará a Talleres de Córdoba el jueves a las 20:30, en un duelo que puede marcar su posicionamiento. El viernes, San Lorenzo será local ante Estudiantes de La Plata desde las 20:30, mientras que el domingo River recibirá a Belgrano de Córdoba a partir de las 18, en el Monumental.

Con varios equipos separados por pocos puntos, la fecha 13 del Torneo Apertura se perfila como determinante para el futuro inmediato del campeonato. Cada partido puede alterar la tabla y definir quiénes llegarán con chances concretas a la última parte del certamen.