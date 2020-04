Góngora: "La idea de Villa Dora es que termine la Liga"

La Federación Argentina de Vóley ante la pandemia de coronavirus dispuso la suspensión de la Liga Argentina Femenina y el Torneo Argentino de Clubes mascuilino. Uno de los equipos afectados por dicho parate es Villa Dora de nuestra capital.

El elenco de barrio Sargento Cabral logró una primera fase de la competencia muy buena, ya que finalizó líder en su zona y logró el pasaje a la próxima instancia en el cual compartirá el grupo D, en caso de reanudarse, con River Plate y Estudiantes de Paraná.

"La verdad es que fue todo muy de repente, veíamos que las cosas se iban a poner difícil pero estábamos entrenando para prepararnos que jugábamos el fin de semana siguiente cuando llegó la nota de la Municipalidad de Santa Fe donde el club se debía cerrar. Realmente nos sorprendió porque no sabíamos que iba a pasar" arrancó señalando Lorena Góngora a UNO Santa Fe.

La entrenadora del plantel superior de vóley femenino de Villa Dora remarcó que "todas las jugadoras volvieron a sus respectivos domicilios, y se llevaron el plan de trabajo para los gimnasios, y también para hacer en la casa, porque también los gimnasios, como finalmente sucedió, podían ser afectados por el cierre".

142020 f2 lorena gongora entrenadora villa dora.jpg Villa Dora quiere que se termine la temporada de la competencia actual.

"En cuanto a la competencia, en la Liga Femenina se está debatiendo, porque en su mayoría la idea de los clubes participantes es terminarla jugando, en ese sentido son ocho equipos, siete de la metropolitana y Villa Dora del interior lo que piden que se siga. Se está por definir en las próximas jornadas aunque la postura de Feva sería finalizar la Liga en este momento" resaltó la calificada coach de vóley.

La sanjuanina remarcó que "como te dije, la vuelta de la competencia la están charlando, aún no hay definición, pero creo que la situación tampoco permite ver un panorama ya que uno no sabe que puede pasar sobre todo porque la cuarentena por el momento es hasta el 12 de abril".

Respecto al buen presente del equipo sostuvo: "Creo que en cuanto al rendimiento que venía teniendo el equipo al momento de la suspensión era muy bueno. Habíamos logrado mejorar mucho y nos estábamos convirtiendo en el equipo que necesitábamos ser para poder tener la oportunidad de llegar a la final" refirió Góngora sobre el presente deportivo del equipo de Las Doras.

142020 f3 lorena gongora entrenadora villa dora.jpg Las Doras eran protagonistas hasta el paréntesis de la Liga Nacional.

Agregó que "al equipo, al club y al cuerpo técnico nos desanimó mucho, porque se invirtió mucho. Y de repente se acababa lo que soñábamos para lo cual se trabajó muy duro. Creo que ese sentimiento fue muy fuerte para todos. Por eso la idea de nuestros dirigentes está en la idea de jugar lo que queda" remarcó la responsable técnica de Villa Dora.

Finalmente, sostuvo que "en cuanto a lo personal, no me he desconectado del vóley. Hay muchas charlas con colegas de modo on line, lo cual me permite estar al día. Pero se extraña entrenar, al equipo, a las jugadoras. Trabajaba todo el día y de repente nada. Me cuesta pero lo trato de sobrellevar".