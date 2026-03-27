Villa Dora no pudo aguantar y cayó ante Boca en el tie break

En el primer partido de los cuartos de final de la Liga Argentina Femenina, Boca Juniors superó a Villa Dora por 3 a 2 en el estadio Andrés Meynet de Santa Fe

Sonder y Boca Juniors se adelantaron en los cuartos de final de la Liga Argentina Femenina. Boca Juniors caía 2 a 0 frente a Villa Dora, dio vuelta un partidazo y festejó tras un tie break infartante por 19 a 17 . Sonder luchó y pisó fuerte como visitante, llevándose el encuentro frente a San Lorenzo en cuatro sets. La Permanencia arranca este viernes 27 con tres partidos.

Ante un gran marco de público, en el estadio Andrés Meynet, Villa Dora fue vencido por Boca Juniors por 3 a 2 en el primer cotejo de los cuartos de final de la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA. Bajo el arbitraje de Pablo Perez y Daniel Vildoza, los parciales de la derrota de las santafesinas ante las xeneizes fue por 25-15, 25-17, 18-25, 16-25 y 17-19. La revancha se disputará el próximo lunes en Buenos Aires.

Las locales arrancaron mejor y se quedaron con los dos primeros parciales; pero Boca empajo rápidamente el encuentro y forzó un infartante y parejo quinto set en el que mostró su presencia ganadora. Con este resultado, la serie se encuentra 1-0. Boca se prepara para el segundo partido que será el próximo Lunes a partir de las 21 hs en la Bombonerita. Si gana, pasa a Semifinales de la LAF. Si lo hace Villa Dora, forzará un tercer partido que se disputará el martes en el Quinquela Martín.

El primer set encontró mejor posicionadas a las santafesinas, que se pusieron 5 a 0, lo que llevó al DT visitante a pedir tiempo muerto. Ese inicio siguió tremendo, con eficacia en el bloqueo y en la definición. La recepción y el ataque fueron buenas cartas para las Doras que se estiraron en el marcador, y se lo terminaron llevando por 25 a 15.

En el segundo chico, el saque de Espeche comenzó lastimando a las xeneizes, por lo que las santafesinas se pusieron 7 a 2, y encendió las alarmas en el coach de Boca que pidió nuevamente tiempo muerto. Si bien fue más parejo que el primero, Villa Dora fue siempre arriba en el marcador, la visita no encontró nunca el rumbo y las anfitrionas se terminaron imponiendo por 25 a 17.

image Las santafesinas se habían puesto ventaja 2 a 0, pero las xeneizes lo igualaron y se quedaron con la victoria en el tie break.

En el tercer set las dirigidas por el Turco Allona se recuperaron, las santafesinas bajaron la intensidad del ataque, tuvieron inconvenientes en la recepción, y las visitantes terminaron ganando por 25 a 18. Sumado al envión del segmento anterior, Boca se quedó con el tercer cuarto por 25 a 16 que obligó a jugar el tie break.

El set definitivo fue muy picante, muy parejo, no apto para cardíacos, con ambos equipos dejando todo en la cancha, pero Boca Juniors fue más inteligente y lo ganó por 19 a 17, lo que le permitió llevarse la victoria de Santa Fe.

Formaciones

Villa Dora: Julieta Ruellli, Karina Suligoy (capitán), Valentina Ruhl, Carla Foco, Emma Oldani, Micol Etcheverry, Lara Espeche, Narela Olocco, Pilar Cina, Julia Paulini, Paloma Lopes, Abril Araya y Eugenia Martínez. DT: Eduardo Rodríguez.

Boca Juniors: Morena Chiappero, Agustina Giardini, Martina Delucchi, Victoria Zabala, Paula Sofía Gulman, Agustina Oliva, Josefina Ossvald, María de la Paz Corbalán, Mariangeles Cossar (capitán), Gisela Otamendi, Mora Mafut, Delfina Schmidt, Nadia Castagno y Dafine Altamirano. DT: Eduardo Allona.

En el estadio Roberto Pando, Sonder de Rosario derrotó a San Lorenzo por 3 a 1 con parciales de 25-20, 25-20, 23-25 y 25-19. En la presente jornada de viernes 27, a partir de las 21, en el Superdomo de San Francisco, San Isidro jugará con Biblioteca Bell de Bell Ville, mientras que a las 21.30, en el multideportivo Héctor Etchart, Ferro Carril Oeste se medirá con Gimnasia y Esgrima de La Plata.