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Villa Dora ante un gran desafío en la fase más linda de la Liga Argentina Femenina

"Asumimos esta etapa con mucho compromiso" señaló Eduardo Rodríguez, DT de Villa Dora, que este jueves jugará frente a Boca en el Andrés Meynet

Ovación

Por Ovación

25 de marzo 2026 · 09:30hs
Eduardo Rodríguez es el DT del equipo femenino de Villa Dora.

Eduardo Rodríguez es el DT del equipo femenino de Villa Dora.

Se vienen los cuartos de final de la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA y que tendrá a un equipo santafesino como protagonista. El próximo jueves 26 de marzo en el estadio Andrés Meynet de barrio Sargento Cabral, Villa Dora jugará el primer cotejo de la serie de Play Off frente a Boca Juniors. El cruce entre las Doras y las Xeneizes será a partir de las 21, la entrada general es de 8.000 pesos, los socios mayores de 6 años 2.000 pesos, y con televisación de Fox Sports para todo el país. Por eso es muy importante alentar a las Doras, y con la camiseta bien puesta.

Villa Dora con una carta bien fuerte: sus jugadoras

Se viene un gran desafío para el equipo femenino de Villa Dora. Las chicas santafesinas se preparan para afrontar una de las instancias más lindas y más exigentes de la temporada. Será ante Boca Juniors, en el estadio Andrés Meynet, y por una de los cuartos de final. La revancha y el tercer partido si es que requiere su disputa está previsto para el lunes 30 y martes 31 de marzo en Buenos Aires.

Eduardo Rodríguez, DT de Villa Dora, le dijo a UNO Santa Fe que "nos estamos preparando muy bien para jugar los play offs. La verdad que de la misma manera que nos hemos preparado para jugar esta liga, cada entrenamiento, cada partido lo asumimos con mucho compromiso. Creo que que esto es una etapa muy linda, es una etapa que le gusta mucho jugar a los equipos y bueno, nosotros creo que también estamos tratando de resolver situaciones particulares de cara a esta serie pero bueno, el equipo está muy bien de ánimo el equipo está trabajando para hacer una gran serie y bueno, obviamente que vamos a ir en busca de pasar esta etapa".

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Las Doras jugar&aacute;n frente a Boca Juniors este jueves 26 a las 21 en Santa Fe.

Las Doras jugarán frente a Boca Juniors este jueves 26 a las 21 en Santa Fe.

Acerca del balance que hicieron de la fase regular, el entrenador oriundo de Sunchales, manifestó que "Lo mejor del equipo es que durante un gran momento de la fase regular podíamos resolver los partidos que afrontamos y de esa manera nos quedamos con el resultado que en definitiva termina siendo importante". Subrayó que "Si bien nosotros aspiramos que nuestro rendimiento sea siempre el mejor, pero bueno, también creemos y entendemos que jugar bien es poder resolver las situaciones que nos enfrentan o que nos proponen los rivales y bueno, nosotros pregonando nuestro mejor golpe". Agregó que "Creo que eso lo hemos hecho en la mayor cantidad de partidos, por eso logramos la clasificación cinco fechas antes de que termine la fase regular. así que bueno, creo que eso lo que destacamos como una virtud del equipo".

El responsable técnico de las Doras, afirmó que "lo que tenemos que mejorar es ser un equipo más parejo. Hemos tenido alguna irregularidad en cuanto a nuestro rendimiento y, bueno, tenemos que lograr mantener el equilibrio del equipo durante todo el partido y, bueno, en este caso va a ser durante todas las series de play-off. Así que, bueno, creo que tenemos que consolidarnos como un equipo que compite, pase lo que pase durante el partido pase lo que pase durante la serie así que si logramos eso creo que somos candidatos de seguir avanzando en esta liga".

Villa Dora Boca Liga Argentina
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