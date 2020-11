Una decisión que fue tomada por la situación límite. En su momento se hizo un importante esfuerzo para su adquisición, pero ante la falta de recursos, no quedó otra. Esto lo dejó en claro el actual presidente, Gustavo Pueyo. “La ambulancia se vendió para costear gastos. Se está negociando todavía el tema del predio, que en diciembre tenemos que tomar una decisión, y estamos charlando con el Gobierno, que nos tiró unos contactos para ver si podemos encontrar una solución”, reconoció en diálogo con LT10.

LigaSantafesinaPresidente.jpg Gustavo Pueyo, presidente de la Liga Santafesina, admitió que hubo que vender la ambulancia para pagar cuentas a raíz de la crisis que se disparó por la pandemia del coronavirus

"Los clubes debieron llenar un montón de papeles para acceder a algo sin nada. Ahora la Municipalidad dio 50.000 pesos por club y sin muchos requisitos. Sin embargo, existen problemas para afrontar la luz y el agua, ya que por más decreto y tarifa cero, si no hay no, no hay”, agregó Gustavo Pueyo.

Asimismo, reconoció que hay una ayuda que el Gobierno provincial se comprometió a dar y todavía siguen esperando. “A comienzos de la cuarentena, de onda prestamos el hotel de la Liga Santafesina para que se un lugar de pacientes. Entonces desde el Gobierno nos dijeron que, en contraprestación, nos iban a ayudar. Se llenaron papeles, pero todavía no salió, quizás eso hubiese ayudado a no vender la ambulancia”.

En el final, no fue optimista respecto a la vuelta de la actividad en la Liga Santafesina. "Lo veo verde", concluyó Pueyo.