Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Rolando Schiavi, exDT de las inferiores de Boca dejó una opinión contundente por el desempeño del actual presidente, Juan Román Riquelme

Sin lugar a dudas, la gran noticia de las últimas horas pasó por la decisión de Juan Román Riquelme de disolver el Consejo de Fútbol de Boca Juniors. En la víspera, el club despidió formalmente a Raúl Cascini y Mauricio Serna, quienes quedaron oficialmente desvinculados de la institución.

En este contexto, solamente Marcelo Delgado continuará al lado del presidente y máximo ídolo del club. Según trascendió, el Chelo será el encargado de elegir al futuro director deportivo del Xeneize.

Rolando Schiavi, palabra autorizada a para hablar sobre lo que sucede en el mundo Boca, fue contundente a la hora de dar su opinión en la pantalla de ESPN, donde se desempeña como panelista del programa F3.

El descargo de Rolando Schiavi contra Juan Román Riquelme

Rolando Schiavi no tuvo pelos en la lengua a la hora de analizar el presente de Boca, equipo que atraviesa la peor racha negativa de su rica historia (el equipo de Russo suma 11 encuentros al hilo sin ganar).

Para comenzar, expresó: "La verdad no me sorprende nada. Es toda decisión del presidente. Por más que hoy se hable de un mánager, va a ser más de lo mismo porque las decisiones las va a seguir tomando Román".

"Venga quien venga es todo bajo la responsabilidad de Román, las decisiones las toma todas él más allá del técnico que esté. Tenes que saber escuchar a la gente que tenés al lado. Conociéndolo a Román toma las decisiones de forma unilateral", sumó Schiavi.

Sobre el peso de cada uno de los integrantes del ya disuelto Consejo de Fútbol de Boca, cerró: "Yo no creo que Cascini y Serna no tenían tanto peso a la hora de que Román tomara las decisiones. La mano derecha de él es el Chelo. El que tiene mejor llegada con los jugadores es el Chelo, el más confiable para los jugadores".

Para finalizar, Schiavi sentenció: "El Consejo de Fútbol era Riquelme, por más que pongas figuritas adelante. Es normal que ponga gente para que la critiquen y salvarse él”.