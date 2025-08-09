Boca le empató sobre el final a Racing y estiró su racha negativa

Boca y Racing empataron 1-1 en La Bombonera, que despidió al equipo de Russo bajo un coro de silbidos. Solari y Giménez, los autores de los tantos

Boca y Racing igualaron 1-1 este sábado en La Bombonera , por la continuidad de la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El Xeneize se fue silbado por parte de su público y estiró su mala racha: 12 partidos sin ganar. Desde el regreso de Miguel Ángel Russo, el club de la Ribera no sabe lo que es sumar de a tres.

Gustavo Costas cuidó a algunos titulares pensando en la ida del próximo martes ante Peñarol, por los octavos de final de la Conmebol Libertadores.

Facundo Cambeses fue la gran figura del encuentro. El arquero le tapó dos mano a mano claros a Miguel Merentiel e hizo olvidar a Gabriel Arias, ausente por lesión.

LEER MÁS: En el regreso de Sava, Sarmiento amargó a San Martín en San Juan

Emociones que llegaron en el segundo tiempo

En el comienzo del complemento Gustavo Costas se vio obligado a poner a Gabriel Rojas por la lesión de Nacho Rodríguez.

Boca creció poco a poco y generó situaciones de gol, aunque ni Edinson Cavani ni Miguel Merentiel estuvieron atinados en la definición.

En el peor momento de Racing golpeó Santiago Solari y abrió el marcador a los 30 minutos del complemento.

Poco tiempo después Boca se encontró con el empate gracias a un cabezazo de Milton Giménez luego de una magnífico tiro libre ejecutado por Leandro Paredes.

Luego de su viaje a Uruguay, Racing recibirá a Tigre. Boca, por su parte, jugará con visitantes en Mendoza el próximo fin de semana ante Independiente Rivadavia.