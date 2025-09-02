Uno Santa Fe | Ovación | Scaloni

Las duda de Scaloni para el partido que Argentina jugará ante Venezuela

El DT de la Selección Argentina Lionel Scaloni mantiene una duda en el mediocampo para el partido del jueves ante Venezuela

2 de septiembre 2025 · 22:26hs
La Selección Argentina afina detalles pensando en Venezuela y Scaloni mantiene una duda.

La Selección Argentina afina detalles pensando en Venezuela y Scaloni mantiene una duda.

La Selección Argentina tuvo su entrenamiento a puertas abiertas para la prensa en el Predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza, su segunda y anteúltima práctica en vísperas al duelo ante Venezuela de este jueves en el Monumental.

La duda de Scaloni para confirmar el equipo

Pensando en la Vinotinto en el inicio de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que se cerrará ante Ecuador el martes que viene, se destacó la ausencia de un Alexis Mac Allister que no pudo arribar al país, y Nicolás Otamendi, que realizó tareas en el gimnasio.

Mac Allister es, precisamente, una de las dudas de Lionel Scaloni. Además de que tendrá apenas un entrenamiento, el pampeano también de sufrir una molestia muscular más allá de que ya fue titular ante Arsenal en la última fecha de la Premier League.

Ante la baja por suspensión de Enzo Fernández, que tampoco estará ante Ecuador, la idea de Scaloni sería plantear una línea de cuatro volantes. Con Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Thiago Almada, a la espera de una definición entre Mac Allister y Gio Lo Celso.

Otamendi, por su parte, no dijo presente junto al resto de sus compañeros en la sesión de la tarde y realizó tareas dentro del gimnasiopara llegar de la mejor manera posible. El marcador es una fija junto a Cristian Romero en la zaga central de cara a estos compromisos y, de no mediar inconvenientes, será titular. Si no está, Leonardo Balerdi gana terreno.

La delantera tendrá a Lionel Messi acompañado por Julián Álvarez o Lautaro Martínez, otro de los interrogantes. La ventaja actualmente estaría del lado de la Araña, aunque dependerá de lo que suceda en la última prueba de este miércoles.

En tanto, dentro de los futbolistas con chances de ser parte del Mundial Sub-20 solamente Claudio Echeverri y Valentín Carboni entrenaron con la escuadra juvenil, mientras que Franco Mastantuono y Julio Soler practicaron junto al combinado absoluto.

De esa manera, el probable equipo de la Selección Argentina para recibir a Venezuela sería con Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Scaloni Argentina Venezuela
Noticias relacionadas
scaloni, en la previa a la ultima fecha fifa con la seleccion: estoy viendo menos futbol

Scaloni, en la previa a la última fecha FIFA con la Selección: "Estoy viendo menos fútbol"

La Aprevide decidió que Universidad de Chile no podrá llevar hinchas a los partidos que juegue en la provincia de Buenos Aires hasta fines de 2027.

Fuerte sanción de Aprevide para los partidos de Universidad de Chile en Buenos Aires

El DT de Boca Miguel Ángel Russo fue internado debido a una infección urinaria.

Máxima preocupación en Boca: internaron a Miguel Ángel Russo

el gobierno de paraguay decretaria feriado si la seleccion clasifica al mundial

El gobierno de Paraguay decretaría feriado si la Selección clasifica al Mundial

Lo último

Nació como una medida transitoria, pero funcionó 17 años: cierra la feria de Rivadavia y buscan reubicar a puesteros

Nació como una medida transitoria, pero funcionó 17 años: cierra la feria de Rivadavia y buscan reubicar a puesteros

Juicio histórico en Santa Fe: un jurado popular declaró culpable a Iván Carrizo por el homicidio de Lautaro Lato Leandro

Juicio histórico en Santa Fe: un jurado popular declaró culpable a Iván Carrizo por el homicidio de Lautaro "Lato" Leandro

Las duda de Scaloni para el partido que Argentina jugará ante Venezuela

Las duda de Scaloni para el partido que Argentina jugará ante Venezuela

Último Momento
Nació como una medida transitoria, pero funcionó 17 años: cierra la feria de Rivadavia y buscan reubicar a puesteros

Nació como una medida transitoria, pero funcionó 17 años: cierra la feria de Rivadavia y buscan reubicar a puesteros

Juicio histórico en Santa Fe: un jurado popular declaró culpable a Iván Carrizo por el homicidio de Lautaro Lato Leandro

Juicio histórico en Santa Fe: un jurado popular declaró culpable a Iván Carrizo por el homicidio de Lautaro "Lato" Leandro

Las duda de Scaloni para el partido que Argentina jugará ante Venezuela

Las duda de Scaloni para el partido que Argentina jugará ante Venezuela

Fuerte sanción de Aprevide para los partidos de Universidad de Chile en Buenos Aires

Fuerte sanción de Aprevide para los partidos de Universidad de Chile en Buenos Aires

Diego Osella salió a criticar duramente a Iván Moreno y Fabianesi

Diego Osella salió a criticar duramente a Iván Moreno y Fabianesi

Ovación
Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Unión, entre el alivio del descenso y el sueño de las copas

Unión, entre el alivio del descenso y el sueño de las copas

Diego Osella salió a criticar duramente a Iván Moreno y Fabianesi

Diego Osella salió a criticar duramente a Iván Moreno y Fabianesi

Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional