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La insólita historia que relató el papá de Agustín Giay: "No tenía ni los botines"

Maximiliano Giay relató cómo vivieron en familia la sorpresiva convocatoria de su hijo Agustín a la Selección Argentina y reveló detalles íntimos de un momento inolvidable.

Ovación

Por Ovación

25 de marzo 2026 · 10:51hs
La insólita historia que relató el papá de Agustín Giay: No tenía ni los botines

La noticia cayó como un rayo en la familia Giay. Sin aviso previo, sin indicios concretos, Agustín Giay pasó de estar de visita en Buenos Aires a formar parte de la Selección Argentina. Así lo reconstruyó su padre, Maximiliano Giay, quien en diálogo con LT10 (AM 1020) expuso la trama inesperada que derivó en el llamado de Lionel Scaloni.

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“Fue todo muy rápido, muy loco. No lo esperábamos”, resumió, todavía atravesado por la emoción. La convocatoria llegó a partir de la lesión de Gonzalo Montiel, pero lo que parecía una situación compleja desde lo logístico terminó resolviéndose de manera casi casual.

La familia Giay, entre la sorpresa y la urgencia

El lateral de Palmeiras tenía días libres y había viajado a reencontrarse con amigos tras una exigente seguidilla en Brasil. Ese detalle fue determinante.

Giay.jpg
La familia de Agustín Giay no pudo contener la emoción tras su citación a la Selección Argentina.

La familia de Agustín Giay no pudo contener la emoción tras su citación a la Selección Argentina.

“Si él estaba en San Pablo, no sé si llegaba. Justo estaba acá, y eso facilitó todo”, explicó su padre. La información llegó a través del entorno cercano al club, donde un compañero alertó que Giay se encontraba en el país, lo que aceleró los tiempos de decisión.

Mientras tanto, el propio jugador dormía, ajeno a todo. “No atendía el teléfono. Le terminé avisando yo. Imaginate lo que fue ese momento”, contó Maximiliano.

De civil al predio de AFA

La urgencia obligó a resolver todo en cuestión de horas. Sin planificación previa, Giay tuvo que armarse sobre la marcha.

“Lo fui a buscar porque no tenía ni botines. Había venido a pasar unos días, no a entrenar con la Selección”, relató, entre incredulidad y orgullo.

Giay y Flaco López.jpg

De ese modo, en un mismo día, pasó de compartir una comida con amigos a integrarse al plantel campeón del mundo.

El valor de un camino sostenido de Agustín Giay

Más allá de lo fortuito del llamado, en la familia lo viven como una consecuencia lógica del recorrido del jugador. Formado en San Lorenzo y con experiencia en selecciones juveniles, Giay viene construyendo una carrera en ascenso.

Giay y Messi.jpg

“Nunca dejó de entrenar, de insistir. Es muy dedicado. Esto es un premio a todo ese esfuerzo silencioso”, subrayó su padre.

Incluso en momentos donde no era titular indiscutido, el lateral mantuvo la constancia, algo que hoy encuentra recompensa en esta oportunidad única.

Una seguidilla de emociones para la familia Giay

La convocatoria llegó en un contexto especial para la familia, que venía de compartir días intensos en Brasil junto al futbolista. Abuelos, padres e hijos habían logrado reunirse para verlo jugar en Palmeiras.

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“Fue una experiencia inolvidable. Y cuando volvimos, pasó esto. Es demasiado fuerte todo junto”, expresó Maximiliano.

La escena final, con una videollamada familiar y Agustín preparándose para entrenar, resume el impacto del momento: sorpresa, emoción y orgullo en estado puro.

Giay Selección Argentina Scaloni
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