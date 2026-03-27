Argentina enfrenta a Mauritania y Scaloni definió el equipo sin la presencia de Messi

Argentina jugará este viernes desde las 20.15 ante Mauritania en la Bombonera. Scaloni quiere probar algunos futbolistas y Lionel Messi estará en el banco

Argentina enfrenta a Mauritania y Scaloni decidió preservar a Messi, quien ocupará un lugar en el banco de relevos.

La Selección Argentina se medirá con Mauritania este viernes, desde las 20.15 en La Bombonera , por un partido amistoso en la previa del Mundial 2026. La Albiceleste se medirá contra el seleccionado africano luego de que se haya suspendido la Finalissima contra España, en lo que será la última Fecha FIFA en el país antes de la Copa del Mundo, y Lionel Scaloni pondrá en cancha mayoría de titulares.

Para el primer amistoso, Scaloni planea parar un equipo con mayoría de los habituales titulares, aunque Lionel Messi no sería titular y todavía existen un par de dudas. La Albiceleste retomó las prácticas el jueves en el predio de AFA con todos los jugadores a disposición y listos para jugar, si el DT así lo desea.

El primer interrogante que había era en el puesto del arquero: el entrenador dudó entre Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli o Juan Musso, pero finalmente Dibu será el dueño del arco esta noche.

En la línea defensiva, Nahuel Molina jugó por la derecha y Cristian Romero y Marcos Senesi fueron los centrales. Scaloni optaría por el jugador surgido en San Lorenzo pensando que Nicolás Otamendi está suspendido para la primera fecha del Mundial y Lisandro Martínez está lesionado, aunque Lucas Martínez Quarta también lucha por ser el segundo central este viernes.

La segunda duda está en el lateral izquierdo, ya que Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña rotaron en las prácticas. Más atrás espera Gabriel Rojas, una de las figuras de Racing que tiene su primera citación gracias al muy buen rendimiento prolongado.

El que no estuvo en el mediocampo fue Rodrigo De Paul, quien se ausentó del último partido de Inter Miami en la MLS por una carga en el isquiotibial que aún arrastra. Alexis Mac Allister y Enzo Fernández serían titulares, mientras que Giuliano Simeone podría ganarle la pulseada a Leandro Paredes y sumarse a la medular junto a Nico Paz.

En la delantera, Messi descansaría -aunque sumaría minutos desde el banco- y Julián Alvarez lideraría la línea de ataque. Su acompañante, el otro interrogante: Nicolás González o Thiago Almada. En la última práctica del jueves por la tarde, Joaquín Panichelli se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha y se terminó su sueño mundialista. El delantero de 23 años deberá ser operado y tendrá, al menos, seis meses de recuperación.

La probable formación

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González o Thiago Almada; Nicolás Paz y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.