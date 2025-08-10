Cómo se encuentra el historial entre Colón y Agropecuario

Colón enfrentará a Agropecuario, que por primera vez en la historia pisará el Brigadier López. Cuántas veces se enfrentaron.

La historia entre Colón y Agropecuario Argentino es muy reciente y, hasta el momento, cuenta con un solo capítulo. Ese único enfrentamiento se disputó en la cancha del conjunto de Carlos Casares, con triunfo local por 2-1 en el marco de la Primera Nacional.

El encuentro tuvo un valor especial, ya que marcó el debut absoluto del historial entre ambos equipos. Para Agropecuario fue una victoria histórica, mientras que para Colón significó un golpe duro, no solo por el resultado, sino también por la forma en que se dio.

El gol del Sabalero en aquella oportunidad fue convertido por Emmanuel Gigliotti, pero los errores defensivos y la falta de eficacia tanto en defensa como en ataque terminaron siendo determinantes para que el equipo santafesino se volviera con las manos vacías.

Brian Blando abrió la cuenta para el Sojero, mientras que tras el empate del Puma y con varias ocasiones claras que no pudo usufructuar Colón, llegó sobre el final el segundo, tras un error defensivo, entre Nicolás Talpone para dar mal un pase y de Marcos Díaz ante una mala ubicación, por intermedio de Franco Emir Coronel.

La derrota dejó en evidencia falencias que Colón, en el medio de un camino en declive que terminó a las pocas fechas con la salida de Ariel Pereyra como entrenador.