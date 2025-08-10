Instituto y Platense chocan este domingo en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
Kily González busca su primer triunfo como DT de Platense ante Instituto en Córdoba
Platense, que todavía no ganó con Cristian González como DT, visitará desde las 17 a Instituto, en Alta Córdoba, por la fecha 4 de la Zona B.
Por Ovación
El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Se podrá ver por TNT Sports.
Los dos equipos llegan apremiados, aunque la “Gloria” logró un triunfo en el debut, mientras que el “Calamar”, campeón defensor, todavía no ganó en el torneo.
Probables formaciones de IInstituto vs Platense
Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Alex Luna, Manuel Romero, Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.
Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Raúl Lozano; Leonel Picco, Franco Baldassarra; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola; Nicolás Orsini. DT: Cristian González..