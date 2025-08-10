Uno Santa Fe | Colón | Colón

Quién es Javier Delbarba, el juez del duelo entre Colón y Agropecuario

Javier Delbarba será el árbitro del partido entre Colón y Agropecuario, que se enfrentarán desde las 16 en el Brigadier López.

10 de agosto 2025 · 08:52hs
Colón cuenta con un ignoto juez que impartirá justicia en el compromiso de este domingo 10 de agosto, desde las 16, ante Agropecuario de Carlos Casares, por la fecha 26 de la Zona B de la Primera Nacional. El encargado será Javier Alberto Delbarba, quien estará acompañado por Erik Grunman (asistente 1), Ramón Ortíz (asistente 2) y Gastón Iglesias (cuarto árbitro).

Los datos de Delbarba

Delbarba, nacido el 28 de octubre de 1988, tuvo una carrera como futbolista en Comunicaciones hasta 2007, para luego iniciar su camino en el arbitraje.

Se incorporó a la Asociación del Fútbol Argentino en 2010 y, tras varios años de trabajo en categorías menores, hoy transita con continuidad sus primeros pasos firmes en la máxima división de ascenso.

En lo que va de la temporada 2025, dirigió 18 partidos, en los que mostró 105 tarjetas amarillas y expulsó a cuatro futbolistas. Su último antecedente fue el pasado 26 de julio, en la victoria de Colegiales 1-0 frente a Quilmes.

Antecedentes con Agropecuario

A Agropecuario ya lo arbitró en tres oportunidades, con un saldo de dos derrotas y una victoria para el equipo de Carlos Casares. El triunfo se dio el 7 de abril de 2024, cuando el Sojero goleó 5-1 como visitante a Talleres de Escalada.

El domingo, en el Brigadier López, Delbarba tendrá la responsabilidad de controlar un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en el tramo final de la fase regular.

