Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

El defensor Marcos Rojo, recientemente desvinculado de Boca, se convertirá en la sexta incorporación de Racing en el presente mercado de pases

8 de agosto 2025 · 12:31hs
Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

El experimentado defensor Marcos Rojo será el sexto refuerzo de Racing en este mercado de pases, llegando con el pase en su poder tras su último paso en Boca.

El jugador formado en Estudiantes de La Plata rescindió su contrato con el "Xeneize" este jueves y, en las próximas horas, rubricará su vínculo con la "Academia" para transformarse en el sexto refuerzo de los de Gustavo Costas de cara al segundo semestre del año.

LEER MÁS: Así se jugará la fecha 26 del Torneo de la Primera Nacional

La dirigencia acelera para sellar su vínculo

En caso de cerrarlo antes del tiempo previsto a Rojo, hay que ver si estará a disposición en esta instancia o en un hipotético cuartos de final, ya que los refuerzos que llegaron fueron Tomás Conechny, Elías Torres, Duván Vergara, Alan Forneris y Franco Pardo.

Cabe remarcar que por más que el mercado de pases ya está cerrado, la dirigencia que encabeza Diego Milito logró un cupo por la salida de Emiliano Saliadarre a Miramar de Uruguay, que está por hacerse oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1953828918160466199&partner=&hide_thread=false

Racing Marcos Rojo Boca
Noticias relacionadas
russo recupera piezas claves en boca para jugar ante racing

Russo recupera piezas claves en Boca para jugar ante Racing

interesante estreno de franco pardo con la camiseta de racing

Interesante estreno de Franco Pardo con la camiseta de Racing

Racing goleó a Riestra y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Racing goleó a Riestra y se metió en cuartos de final de la Copa Argentina

racing y riestra van por el pase a la siguiente ronda de la copa argentina

Racing y Riestra van por el pase a la siguiente ronda de la Copa Argentina

Lo último

Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

Último Momento
Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

Así se jugará la fecha 26 del Torneo de la Primera Nacional

Así se jugará la fecha 26 del Torneo de la Primera Nacional

El hijo del narcotraficante Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo del narcotraficante Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Ovación
Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: Cede Boca o no se vende

Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: "Cede Boca o no se vende"

Pipo Desvaux, sin filtro: No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios

Pipo Desvaux, sin filtro: "No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios"

Duros compromisos para los equipos santafesinos en el Regional

Duros compromisos para los equipos santafesinos en el Regional

Academia Cabrera y Floresta lograron festejar en los anticipos liguistas

Academia Cabrera y Floresta lograron festejar en los anticipos liguistas

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música