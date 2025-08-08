Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

El defensor Marcos Rojo, recientemente desvinculado de Boca, se convertirá en la sexta incorporación de Racing en el presente mercado de pases

El jugador formado en Estudiantes de La Plata rescindió su contrato con el "Xeneize" este jueves y, en las próximas horas, rubricará su vínculo con la "Academia" para transformarse en el sexto refuerzo de los de Gustavo Costas de cara al segundo semestre del año.

La dirigencia acelera para sellar su vínculo

En caso de cerrarlo antes del tiempo previsto a Rojo, hay que ver si estará a disposición en esta instancia o en un hipotético cuartos de final, ya que los refuerzos que llegaron fueron Tomás Conechny, Elías Torres, Duván Vergara, Alan Forneris y Franco Pardo.

Cabe remarcar que por más que el mercado de pases ya está cerrado, la dirigencia que encabeza Diego Milito logró un cupo por la salida de Emiliano Saliadarre a Miramar de Uruguay, que está por hacerse oficial.