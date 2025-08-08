Garnacho prepara su salida del United pero seguiría en la Premier League

El argentino Alejandro Garnacho tiene las horas contadas en Manchester United y encaminaría su futuro en otro elenco de la Premier League

Alejandro Garnacho ya tiene sentenciado su futuro: no continuará en Manchester United tras los cortocircuitos con el entrenador Ruben Amorim que comenzaron a principios de año y se agudizaron hasta el punto de que el portugués lo separó del plantel y dejó una sentencia inapelable: "No trato a los jugadores como bebés".

Lo que todavía no está definido es el lugar en el que el español nacionalizado argentino continuará su carrera, aunque todo apunta a que de forma inminente se llegue a un acuerdo para que lo haga en Chelsea.

De ese modo el delantero se convertirá en compañero de Enzo Fernández, uno de los referentes de la Selección Argentina que él también supo integrar aunque no haya sido tenido en cuenta por Lionel Scaloni en las últimas convocatorias.

LEER MÁS: El DT de Godoy Cruz quedó en la cuerda floja tras perder con Gimnasia

Además, la posibilidad de sumarse al conjunto de Londres iría en línea con su deseo de continuar desempeñándose en la Premier League, más allá de que en un momento había aparecido Napoli como candidato a recibirlo.

Los números del argentino en el United

La llegada del esloveno Benjamin Sesko para reforzar el ataque de los Diablos Rojos sería la puerta de salida definitiva para que el futuro de Garnacho se escriba con otra camiseta, más precisamente, la de los Blues.

Con la casaca de Manchester United, con la que debutó en 2022, Garnacho jugó 144 partidos, 88 de ellos como titular, con 26 goles y 22 asistencias. Además celebró dos títulos.