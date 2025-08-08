Uno Santa Fe | Ovación | Garnacho

Garnacho prepara su salida del United pero seguiría en la Premier League

El argentino Alejandro Garnacho tiene las horas contadas en Manchester United y encaminaría su futuro en otro elenco de la Premier League

8 de agosto 2025 · 10:17hs
Garnacho prepara su salida del United pero seguiría en la Premier League

Alejandro Garnacho ya tiene sentenciado su futuro: no continuará en Manchester United tras los cortocircuitos con el entrenador Ruben Amorim que comenzaron a principios de año y se agudizaron hasta el punto de que el portugués lo separó del plantel y dejó una sentencia inapelable: "No trato a los jugadores como bebés".

Lo que todavía no está definido es el lugar en el que el español nacionalizado argentino continuará su carrera, aunque todo apunta a que de forma inminente se llegue a un acuerdo para que lo haga en Chelsea.

De ese modo el delantero se convertirá en compañero de Enzo Fernández, uno de los referentes de la Selección Argentina que él también supo integrar aunque no haya sido tenido en cuenta por Lionel Scaloni en las últimas convocatorias.

Además, la posibilidad de sumarse al conjunto de Londres iría en línea con su deseo de continuar desempeñándose en la Premier League, más allá de que en un momento había aparecido Napoli como candidato a recibirlo.

Los números del argentino en el United

La llegada del esloveno Benjamin Sesko para reforzar el ataque de los Diablos Rojos sería la puerta de salida definitiva para que el futuro de Garnacho se escriba con otra camiseta, más precisamente, la de los Blues.

Con la casaca de Manchester United, con la que debutó en 2022, Garnacho jugó 144 partidos, 88 de ellos como titular, con 26 goles y 22 asistencias. Además celebró dos títulos.

Garnacho Manchester United Premier League
Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

Así se jugará la fecha 26 del Torneo de la Primera Nacional

Así se jugará la fecha 26 del Torneo de la Primera Nacional

El hijo del narcotraficante Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo del narcotraficante Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: "Cede Boca o no se vende"

Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: "Cede Boca o no se vende"

Pipo Desvaux, sin filtro: "No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios"

Pipo Desvaux, sin filtro: "No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios"

Duros compromisos para los equipos santafesinos en el Regional

Duros compromisos para los equipos santafesinos en el Regional

Academia Cabrera y Floresta lograron festejar en los anticipos liguistas

Academia Cabrera y Floresta lograron festejar en los anticipos liguistas

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música