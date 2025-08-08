Uno Santa Fe | Policiales | violencia de género

Insólito caso: fue a denunciar a su pareja por violencia de género y él apareció en la comisaría para atacarla

La mujer, de 52 años, estaba declarando en la Comisaría 3° cuando el acusado irrumpió e intentó agredirla. Quedó detenido y le secuestraron un revólver

Juan Trento

Por Juan Trento

8 de agosto 2025 · 10:15hs
Insólito caso: fue a denunciar a su pareja por violencia de género y él apareció en la comisaría para atacarla

En las primeras horas de la tarde de este jueves, una mujer de 52 años se presentó en la Comisaría 3° de la ciudad de Santa Fe —sede también de la Estación Policial Centro (EPC)— para denunciar a su pareja por violencia de género. Mientras era atendida por un oficial, el acusado, un hombre de la misma edad, ingresó sorpresivamente al hall central de la dependencia e intentó agredirla.

Al verlo, la denunciante comenzó a gritar y el agresor trató de acercarse de manera violenta, pero fue neutralizado y aprehendido en el acto por los policías del tercio de guardia. El detenido fue identificado como D. G.

comisaria 3
Comisar&iacute;a 3&deg; de la ciudad de Santa Fe.

Comisaría 3° de la ciudad de Santa Fe.

Lesiones y arma secuestrada

Posteriormente, la víctima fue trasladada a Medicina Legal, donde un médico policial constató que presentaba lesiones en brazos y cabeza. Más tarde, acompañó a los agentes hasta su domicilio, donde entregó un revólver calibre .22 perteneciente al agresor, en buen estado de conservación, junto con 20 municiones intactas.

Acusaciones

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe y a la fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Lucila Nuzzo, quien dispuso que el hombre permanezca detenido y sea imputado como presunto autor de amenazas, lesiones dolosas en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

• LEER MÁS: Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

violencia de género Comisaría pareja
Noticias relacionadas
Hospital Iturraspe

Una bala perdida impactó en el ojo de un adolescente de 15 años en el barrio Yapeyú

se quiso matar cesar muga, el policia que se atrinchero en su casa de nueva esperanza 

Se quiso matar César Muga, el policía que se atrincheró en su casa de Nueva Esperanza 

Escuela Primaria N.º 1109 “Hipólito Yrigoyen”, situada sobre calle 12 de Octubre al 9300, en barrio Yapeyú

Barrio Yapeyú: encontraron marihuana en la mochila de una nena de 12 años en una escuela primaria

Cayó el presunto autor del asesinato de Walter Paglia: estaba preso en una cárcel de Córdoba

Cayó el presunto autor del asesinato de Walter Paglia: estaba preso en una cárcel de Córdoba

Lo último

Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

Último Momento
Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

Así se jugará la fecha 26 del Torneo de la Primera Nacional

Así se jugará la fecha 26 del Torneo de la Primera Nacional

El hijo del narcotraficante Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo del narcotraficante Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Ovación
Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: Cede Boca o no se vende

Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: "Cede Boca o no se vende"

Pipo Desvaux, sin filtro: No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios

Pipo Desvaux, sin filtro: "No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios"

Duros compromisos para los equipos santafesinos en el Regional

Duros compromisos para los equipos santafesinos en el Regional

Academia Cabrera y Floresta lograron festejar en los anticipos liguistas

Academia Cabrera y Floresta lograron festejar en los anticipos liguistas

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música