Insólito caso: fue a denunciar a su pareja por violencia de género y él apareció en la comisaría para atacarla

La mujer, de 52 años, estaba declarando en la Comisaría 3° cuando el acusado irrumpió e intentó agredirla. Quedó detenido y le secuestraron un revólver

En las primeras horas de la tarde de este jueves, una mujer de 52 años se presentó en la Comisaría 3° de la ciudad de Santa Fe —sede también de la Estación Policial Centro (EPC) — para denunciar a su pareja por violencia de género. Mientras era atendida por un oficial, el acusado, un hombre de la misma edad , ingresó sorpresivamente al hall central de la dependencia e intentó agredirla.

Al verlo, la denunciante comenzó a gritar y el agresor trató de acercarse de manera violenta, pero fue neutralizado y aprehendido en el acto por los policías del tercio de guardia. El detenido fue identificado como D. G.

comisaria 3 Comisaría 3° de la ciudad de Santa Fe.

Lesiones y arma secuestrada

Posteriormente, la víctima fue trasladada a Medicina Legal, donde un médico policial constató que presentaba lesiones en brazos y cabeza. Más tarde, acompañó a los agentes hasta su domicilio, donde entregó un revólver calibre .22 perteneciente al agresor, en buen estado de conservación, junto con 20 municiones intactas.

Acusaciones

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe y a la fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Lucila Nuzzo, quien dispuso que el hombre permanezca detenido y sea imputado como presunto autor de amenazas, lesiones dolosas en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

• LEER MÁS: Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino