Interesantes duelos en la tercera fecha del Dos Orillas

Santa Fe Rugby y Universitario animarán uno de los anticipos de la fecha 13 del Torneo Oficial Dos Orillas de Damas en el sintético de agua de la ASH

Universitario se medirá con Santa Fe Rugby este viernes en el sintético de la ASH.

La tercera fecha de la copa Sanatorio Santa Fe del Dos Orillas que organiza la Asociación Santafesina tendrá varios encuentros atractivos. La jornada se abrirá este viernes en el sintético de agua con el cruce entre Santa Fe Rugby con Universitario. La continuidad en el sector principal será el sábado en los horarios habituales, mientras que en El Quillá Amarillo recibirá al CRAR de Rafaela.

Atractivos duelos en el Oficial de hockey

En la Zona Campeonato, la fecha se abre en la noche del viernes con el duelo entre Santa Fe RC y Universitario en la ASH. El “tricolor” arrancó de buena manera en las que logró diferentes sociedades para sacar ventaja. Aspira a repetir su buen rendimiento y seguir arriba. Las Cuervas intentarán recomponer su andar tras un comienzo esquivo siendo más constantes en su juego, controlando defensivamente al rival y teniendo una claridad mayor adelante para desnivelar.

Ya en sábado, CRAI (un partido menos) se las verá contra Argentino de San Carlos en la ASH. El decano necesita de todo su oficio para sacar ventaja e intentar presionar en lo físico y juego colectivo. Las Gitanas llegan con toda la confianza. Debutaron con goleada ante Uni, en el que ejecutó pasajes claves desde lo ofensivo y van por más.

Hockey 2 Santa Fe Rugby quiere continuar por la buena senda, pero deberá enfrentar al duro Universitario.

La Salle será local de Alma Juniors en cancha de El Quillá. El “colegial” ante la misión del primer triunfo en base a una propuesta mucho más estable, firme y sostenida, centrada en ambos costados y obtener otro impulso. Las Lobas vienen de golear a Argentino de San Carlos que incluyó puntos altos desde lo individual y colectivo que supieron funcionar e intentará mantener.

Banco y El Quillá se medirán el sábado a segundo turno en la cancha de la ASH. Ambos llegan entonados y en calidad de invictos, en lo que va del certamen. Los dos arrancaron con el objetivo de ser protagonistas, y así lo están demostrando. Ambos proponen mucho. Las Tiburonas (un partido menos) expusieron ser un equipo muy completo, con ritmo, intensidad, contundencia y mucha solidez. Procurarán tener el protagonismo necesario en juego y gol. Es un examen de alto calibre, de los que le gusta para demostrar lo mejor de su estirpe de candidato.

Las Kresteras van mejorando su juego. Buscará tener otro impacto como un equipo más compacto y seguir afianzando su andar pensando en su presente y futuro. Necesitará imponerse desde su defensa y generar una ofensiva lo suficientemente eficaz.

LEER MÁS: Santa Fe recibirá el Torneo Nacional Sub 13 de waterpolo

El certamen de ascenso tachó un asterisco

En un encuentro pendiente de la primera fecha, Unión y CRAI Blanco completaron su encuentro, suspendido por inclemencias climáticas. Milagros Cimadevilla y Solange Alegre anotaron en la victoria 2-0 de las Gitanas. Por la tercera fecha, El Quillá Amarillo será anfitrión de CRAR. Los dos vienen de debutar con distintos empates en el que se les escapó el triunfo. Colón será local de Alma Juniors Blanco en cancha de CRAI. Las “razas” buscarán mejorar su nivel ante las “lobas” que quieren mostrar otra cara.

Además, Atlético Franck recibe a CRAI Blanco. El “rojo” con la idea de ganar y hacer más sólido su andar como equipo. Mientras que las «gitanas» seguir sumando para no perder terreno en sus aspiraciones. SFRC Azul chocará ante Unión. El “santa” espera contar con su agresividad colectiva para controlar el partido ante una formación “rojiblanca” que pretende reponerse. Duelo en inferiores en San Justo entre Colón y El Quillá Blanco.

Torneo Oficial de Damas

- Programación Zona Campeonato 3° fecha

Viernes 8/8 - 21.30

Santa Fe RC vs. Universitario (Ash-1)

Sábado 9/8 -

17, CRAI vs. Argentino de San Carlos (Ash-1)

19, Banco Provincial vs. El Quillá (Ash-1)

19, Alma Juniors vs. La Salle Jobson (Quillá)

-Posiciones: Banco Provincial y Santa Fe Rugby 6; El Quillá, CRAI y Alma Juniors 3; La Salle Jobson, Universitario de Santa Fe y Argentino de San Carlos 0.

- Programación Zona Ascenso 3° fecha

Sábado 9/8 -

16.30, Colón de Santa Fe vs. Alma Juniors Blanco (CRAI)

17, El Quillá Amarillo vs. CRAR (Quillá)

17, Atlético Franck vs. CRAI Blanco (Franck)

19, Santa Fe Rugby Azul vs. Unión de Santa Fe (Sauce Viejo)

-Posiciones: Colón de San Justo 4; CRAI Blanco, Santa Fe Rugby Azul y Atlético Franck 3; El Quillá Amarillo, CRAR de Rafaela y Colón de Santa Fe 1; Unión y Alma Juniors Blanco 0.