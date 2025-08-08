Uno Santa Fe | El País | Estela de Carlotto

Estela de Carlotto, dura con La Libertad Avanza: "No tienen cerebro, tienen que copiar y sobre todo ofender"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y su repudio por la utilización de la frase “Nunca Más”.

8 de agosto 2025 · 09:55hs
Estela de Carlotto, dura con La Libertad Avanza: No tienen cerebro, tienen que copiar y sobre todo ofender

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, mostró su repudio por la utilización de la frase “Nunca Más” en una bandera de campaña política de La Libertad Avanza (LLA) y aseguró que quienes fueron parte de la misma "no tienen cerebro", a la vez que dijo que "tienen que copiare y ofender".

"Se ve que no tienen cerebro, tienen que copiar y sobre todo ofender. Es un detalle que no hay que soportarlo, hay que ofenderlos. Estamos en una pelea tremenda con esta gente”, señaló en diálogo con el programa Sin corbata que se emite por Splendid AM 990.

bandera

Ofensa

Además, indicó: "Esto va más allá de lo que se puede permitir, es la ofensa permanente. El método es dejarnos cada vez mas desprotegidos, abandonar a la gente, al pueblo. Fue un error elegirlos. Los gobiernos que son opositores o de mala onda siempre han tenido sus cosas, pero nunca con la actitud ofensiva y maligna que tiene este Gobierno y todo lo que hace es para daño, sobre todo para herir la humanidad, la mente, el corazón", aseveró.

En tanto, manifestó: "El Gobierno no tiene moral, si pudieran harían mucho más todavía. Estamos pasando un momento único porque nunca con los gobiernos enemigos, los malos gobiernos ha habido esta situación de muerte e intolerancia y de maldad".

Estela de Carlotto La Libertad Avanza Abuelas de Plaza de Mayo
Noticias relacionadas
Raúl Eduardo Zapata, de la Libertad Avanza se desbocó en la sesión en Diputados

"No quiero de nuevo un gobierno de mierda", el discurso escatológico en Diputados de un legislador libertario

La jueza Loretta A. Preska de Estados Unidos que interviene en la causa de YPF

Juicio por YPF: Argentina le pidió a la jueza Preska rever la orden de entregar los chats de funcionarios

dia del veterinario en la argentina, la importancia del cuidado de los animales

Día del veterinario en la Argentina, la importancia del cuidado de los animales

el gobierno denuncio por fraude a quienes copiaron en el examen de residencias medicas

El gobierno denunció por fraude a quienes copiaron en el examen de residencias médicas

Lo último

Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

Último Momento
Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

Así se jugará la fecha 26 del Torneo de la Primera Nacional

Así se jugará la fecha 26 del Torneo de la Primera Nacional

El hijo del narcotraficante Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo del narcotraficante Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Ovación
Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: Cede Boca o no se vende

Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: "Cede Boca o no se vende"

Pipo Desvaux, sin filtro: No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios

Pipo Desvaux, sin filtro: "No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios"

Duros compromisos para los equipos santafesinos en el Regional

Duros compromisos para los equipos santafesinos en el Regional

Academia Cabrera y Floresta lograron festejar en los anticipos liguistas

Academia Cabrera y Floresta lograron festejar en los anticipos liguistas

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música