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Unión-Sanjustino, el destacado de la fecha 4 en la A1 del Apertura

Unión recibirá este martes a Sanjustino, en tanto se jugarán otros tres juegos de la fecha 4 del Apertura en la A2. También habrá acción en la A2

Ovación

Por Ovación

30 de marzo 2026 · 15:57hs
Unión-Sanjustino, el destacado de la fecha 4 en la A1 del Apertura

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Unión recibirá este martes a Sanjustino en el duelo que sobresale en la fecha 4 de la zona A1 del torneo Apertura de la ASB. En tanto, se jugarán otros tres juegos, mientras que el miércoles completarán la programación en el Pepote Spies

TORNEO APERTURA A1 - FECHA 4

MARTES 31 DE MARZO

21.30 Rivadavia Juniors vs. Banco Provincial

21.30 Unión (SF) vs. Sanjustino

21.30 República del Oeste vs. Colón (SF)

21.30 CUST A vs. Colón (SJ)

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL

21.30 Almagro vs. Gimnasia

Libre: Alma Juniors

TABLA DE POSICIONES

Alma Juniors 5 (2-1); Colón (SJ) y Unión (SF) 4 (2-0); Almagro, Banco y República 4 (1-2); Rivadavia, Gimnasia y Sanjustino 3 (1-1); CUST A 3 (0-3); Colón (SF) 2 (1-0)

Se viene también la fecha 4 en la zona A2 del Apertura

La Semana Santa tendrá un adelanto este martes, continuidad el miércoles y cierre el jueves con un duelo de invictos en el Tribu Mocoretá. Toda la programación.

TORNEO APERTURA A2 - FECHA 4

MARTES 31 DE MARZO

21.30 Macabi vs. El Quillá

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL

21.30 Santa Rosa vs. Regatas Coronda

22.00 UNL vs. Centenario (en República del Oeste)

JUEVES 2 DE ABRIL

21.30 Regatas (SF) vs. Kimberley

21.30 Argentino (SC) vs. Alumni (LP)

Libre: CUST B

TABLA DE POSICIONES

Kimberley 6 (3-0); Regatas Coronda 5 (2-1); Regatas (SF) y Alumni 4 (2-0); Santa Rosa, Macabi, Argentino, Centenario y UNL 4 (1-2); El Quillá 3 (1-1); CUST B 3 (0-3)

apertura Unión Sanjustino
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