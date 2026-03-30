Unión recibirá este martes a Sanjustino en el duelo que sobresale en la fecha 4 de la zona A1 del torneo Apertura de la ASB. En tanto, se jugarán otros tres juegos, mientras que el miércoles completarán la programación en el Pepote Spies
Unión-Sanjustino, el destacado de la fecha 4 en la A1 del Apertura
Unión recibirá este martes a Sanjustino, en tanto se jugarán otros tres juegos de la fecha 4 del Apertura en la A2. También habrá acción en la A2
Por Ovación
TORNEO APERTURA A1 - FECHA 4
MARTES 31 DE MARZO
21.30 Rivadavia Juniors vs. Banco Provincial
21.30 Unión (SF) vs. Sanjustino
21.30 República del Oeste vs. Colón (SF)
21.30 CUST A vs. Colón (SJ)
MIÉRCOLES 1 DE ABRIL
21.30 Almagro vs. Gimnasia
Libre: Alma Juniors
TABLA DE POSICIONES
Alma Juniors 5 (2-1); Colón (SJ) y Unión (SF) 4 (2-0); Almagro, Banco y República 4 (1-2); Rivadavia, Gimnasia y Sanjustino 3 (1-1); CUST A 3 (0-3); Colón (SF) 2 (1-0)
Se viene también la fecha 4 en la zona A2 del Apertura
La Semana Santa tendrá un adelanto este martes, continuidad el miércoles y cierre el jueves con un duelo de invictos en el Tribu Mocoretá. Toda la programación.
TORNEO APERTURA A2 - FECHA 4
MARTES 31 DE MARZO
21.30 Macabi vs. El Quillá
MIÉRCOLES 1 DE ABRIL
21.30 Santa Rosa vs. Regatas Coronda
22.00 UNL vs. Centenario (en República del Oeste)
JUEVES 2 DE ABRIL
21.30 Regatas (SF) vs. Kimberley
21.30 Argentino (SC) vs. Alumni (LP)
Libre: CUST B
TABLA DE POSICIONES
Kimberley 6 (3-0); Regatas Coronda 5 (2-1); Regatas (SF) y Alumni 4 (2-0); Santa Rosa, Macabi, Argentino, Centenario y UNL 4 (1-2); El Quillá 3 (1-1); CUST B 3 (0-3)