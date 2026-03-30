Unión-Sanjustino, el destacado de la fecha 4 en la A1 del Apertura

Unión recibirá este martes a Sanjustino, en tanto se jugarán otros tres juegos de la fecha 4 del Apertura en la A2. También habrá acción en la A2

Unión recibirá este martes a Sanjustino en el duelo que sobresale en la fecha 4 de la zona A1 del torneo Apertura de la ASB. En tanto, se jugarán otros tres juegos, mientras que el miércoles completarán la programación en el Pepote Spies