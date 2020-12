"Acá en Independiente el tema de la cuarentena la pasamos como la mayoría de los clubes, con la incertidumbre siempre de que haya una fecha tentativa de vuelta para entrenar, obviamente al ir creciendo la cantidad de casos, se fue limitando la actividad no solamente en el fútbol, sino que a nivel general. Eso imposibilitó que se pueda volver a practicar con normalidad, o con la que uno espera poder volver a trabajar" comenzó señalando Mario Pigliacampo a UNO Santa Fe.

Independiente santo tome dt mario 2.JPG Desde hace algo más de un mes, Independiente entrena en su predio ubicado con Mario Pigliacampo como DT pensando en la vuelta de la Liga Santafesina

El director técnico de Independiente de Santo Tomé comentó que "a partir de que ahora se han habilitado las actividades, nosotros aprovechamos para tener este tiempo de adaptación para una posible fecha tentativa de realización de la pretemporada y también saber cuándo se puede llegar a tener una competencia oficial que es lo que a nosotros nos va a dar un parámetro de como poder seguir trabajando".

"Durante la cuarentena más estricta nosotros el cuerpo técnico como el profe y el ayudante de campo estuvimos siempre al tanto de la situación de cada uno de los jugadores. Se iba mandando una planificación semanal, con un trabajo que podían hacer en sus casas, obviamente entendiendo la situación de cada uno, por razones de espacio y de situaciones personales, imposible de seguirlo al pie de la letra. Encontramos una buena predisposición de los chicos para la contracción al trabajo, no solamente al aspecto futbolístico sino al humano, porque lo que uno pudo hacer o acercar siempre estuvo a disposición de los chicos", consideró el entrenador Mario Pigliacampo, que reemplazó a Alcides Merlo.

independiente santo tome dt mario 3.JPG Mario Pigliacampo venía trabajando en inferiores y el presidente Lito Brignone le dio la confianza para hacerse cargo de Independiente de Santo Tomé

En relación a como tomaron los jugadores la vuelta a los entrenamientos sostuvo que "sinceramente me he encontrado con un grupo muy predispuesto al trabajo, estamos entrenando con un promedio de 25 o 30 chicos, obviamente que eso puede ir variando porque se toma como un período de adaptación, teniendo en cuenta que no está la competencia encima, se hace más laxo, entonces lo que uno hace, es proponer diferentes actividades que en época normal de competencia no se puede, o probamos un sistema nuevo de juego, o incorporar cosas que en pretemporada no se han podido tocar. Lo trabajamos desde ese lado, pero lo importante es que los chicos tienen muy buena predisposición".

Más expresiones desde Santo Tomé

El responsable técnico del conjunto rojo de Santo Tomé, Mario Pigliacampo, contó que "las prácticas las hacemos siempre teniendo en cuenta la cuestión protocolar, lo que te exigen del distanciamiento, nos permite hacer trabajos tácticos, donde se puede hacer circulación de pelota, circuito de pases, movimiento de cobertura defensiva, transición ofensiva, eso es lo que se busca hacer ahora, e incorporárselo a los jugadores, hasta los chicos de inferiores, porque después cuando suben al plantel superior no tienen tanto tiempo para trabajarlo".

Independiente santo tome dt mario 4.JPG El plantel de Independiente de Santo Tomé, con Mario Pigliacampo como DT, regresó con mucho entusiasmo a los entrenamientos pensando en poder contar con alguna competencia el año venidero.

Mario Pigliacampo se refirió a cómo puede afectar el parate de casi siete meses que hubo, y explicó que "calculo que al igual que al jugador de fútbol profesional o de elite, hoy podemos observar que hay muchas lesiones, está el tema de los cinco cambios, creo que va a pasar a tener un papel preponderante el tema de las lesiones, y eso hace que uno tenga que trabajar con muchos chicos de inferiores para ir adaptándolo rápido para lo que le puede llegar a tocar. Les dije a los chicos, que estén preparados, porque el que mejor esté va a ser el que juegue. No solamente acá en Independiente, sino que es algo que se va a observar a nivel general. Hace casi un mes que estamos entrenando, el club no va a parar, no hay vacaciones. Se paran para las dos fiestas y nada más. Por eso uno aprovecha al máximo todo este tiempo y todo lo que pueda surgir lo vamos a implementar".

El DT de Independiente de Santo Tomé, Mario Pigliacampo, describió que "este es el quinto año que estoy acá y siempre he notado un progreso importante, no solamente en lo edilicio y en la infraestructura, a nivel estructural, de divisiones juveniles para arriba. Siempre he visto progreso, la atención que se dispensa en relación a materiales, a nivel de jugadores, de la parte estructural de trabajar con profes recibidos, lo cual los resultados se van a observar a largo plazo. Uno tiene que reconocer todo lo que nos bridan, y por eso puntualizo en que los chicos vean, que no en todos los clubes tienen esta posibilidad de tener una pelota para entrenar, una colchoneta para cada uno, el espacio físico, agua caliente y fría, y mucha gente que trabaja desde atrás para beneficio de los chicos".