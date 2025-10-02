Unión jugó de igual a Igual en Brasilia y perdió en el cierre ante Flamengo

Unión mostró que está fuerte para la Liga Nacional, tras poner en aprietos al poderoso Flamengo, que ganó 80-73 en las semifinales del Apertura de Brasil

Unión mostró que llega con fuerza a la próxima Liga Nacional, pese a que este jueves cayó 80-73 ante Flamengo en las semifinales del Apertura de Brasil. Su rendimiento dejó en evidencia que puede competir de igual a igual ante rivales de gran nivel. Franco Balbi hizo 19 puntos.

• LEER MÁS: Unión tiene el cronograma definido para sus primeras tres fechas en la Liga Nacional

El Tate, que había comenzado el torneo con dos triunfos en Brasilia, se enfrentó a nada menos que el campeón de la Champions de las Américas, dirigido por Sergio Hernández. Pese a la jerarquía del conjunto brasileño, el Tate no se achicó y lo complicó en varias fases del partido, demostrando carácter, buena defensa y efectividad en momentos clave. Los parciales fueron 14-18, 35-40 y 54-55.

Unión dio la talla ante Flamengo

El equipo santafesino se mostró sólido, con un juego colectivo que le permitió mantenerse cerca en el marcador durante gran parte del encuentro. Los dirigidos por su cuerpo técnico dejaron en claro que no vienen de paseo: plantel equilibrado, jugadores con confianza y ganas de demostrar que pueden ser protagonistas en la temporada local.

Este ensayo frente a Flamengo le sirve a Unión no solo como preparación, sino también como muestra de que el equipo tiene herramientas para afrontar la Liga Nacional con ambición. El debut será el próximo 11 de octubre en Formosa ante La Unión, en lo que promete ser un arranque emocionante para el conjunto santafesino.

Con actuaciones como la de Brasil, Unión empieza a perfilarse como un equipo que dará que hablar y que, pese a los desafíos, tiene todo para pelear de igual a igual con los grandes de la liga.

Repasá el partido de Unión ante Flamengo