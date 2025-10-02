Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión jugó de igual a Igual en Brasilia y perdió en el cierre ante Flamengo

Unión mostró que está fuerte para la Liga Nacional, tras poner en aprietos al poderoso Flamengo, que ganó 80-73 en las semifinales del Apertura de Brasil

Ovación

Por Ovación

2 de octubre 2025 · 19:45hs
Unión jugó de igual a Igual en Brasilia y perdió en el cierre ante Flamengo

@TimeFlamengo

Unión mostró que llega con fuerza a la próxima Liga Nacional, pese a que este jueves cayó 80-73 ante Flamengo en las semifinales del Apertura de Brasil. Su rendimiento dejó en evidencia que puede competir de igual a igual ante rivales de gran nivel. Franco Balbi hizo 19 puntos.

• LEER MÁS: Unión tiene el cronograma definido para sus primeras tres fechas en la Liga Nacional

El Tate, que había comenzado el torneo con dos triunfos en Brasilia, se enfrentó a nada menos que el campeón de la Champions de las Américas, dirigido por Sergio Hernández. Pese a la jerarquía del conjunto brasileño, el Tate no se achicó y lo complicó en varias fases del partido, demostrando carácter, buena defensa y efectividad en momentos clave. Los parciales fueron 14-18, 35-40 y 54-55.

Unión dio la talla ante Flamengo

El equipo santafesino se mostró sólido, con un juego colectivo que le permitió mantenerse cerca en el marcador durante gran parte del encuentro. Los dirigidos por su cuerpo técnico dejaron en claro que no vienen de paseo: plantel equilibrado, jugadores con confianza y ganas de demostrar que pueden ser protagonistas en la temporada local.

Este ensayo frente a Flamengo le sirve a Unión no solo como preparación, sino también como muestra de que el equipo tiene herramientas para afrontar la Liga Nacional con ambición. El debut será el próximo 11 de octubre en Formosa ante La Unión, en lo que promete ser un arranque emocionante para el conjunto santafesino.

Con actuaciones como la de Brasil, Unión empieza a perfilarse como un equipo que dará que hablar y que, pese a los desafíos, tiene todo para pelear de igual a igual con los grandes de la liga.

Repasá el partido de Unión ante Flamengo

Embed - TORNEIO ABERTURA NBB - FLAMENGO x CLUB ATLÉTICO UNIÓN - AO VIVO E COM IMAGENS - 02.10.25

Unión Flamengo Liga Nacional
Noticias relacionadas
union se la juega y gestiona para hacer uso de la segunda opcion por diego diaz

Unión se la juega y gestiona para hacer uso de la segunda opción por Diego Díaz

alianza lima pregunto por balboa y capto la atencion de union

Alianza Lima preguntó por Balboa y captó la atención de Unión

Unión se enfrenta este jueves a las 17 ante Flamengo.

Miralo en vivo: Unión enfrenta a Flamengo por las semifinales del Torneio Abertura

union tiene el cronograma definido para sus primeras tres fechas en la liga nacional

Unión tiene el cronograma definido para sus primeras tres fechas en la Liga Nacional

Lo último

La Reserva de Unión goleó en condición de visitante a Central Córdoba

La Reserva de Unión goleó en condición de visitante a Central Córdoba

Los convocados en Unión con una baja muy sensible

Los convocados en Unión con una baja muy sensible

Prefieren quedarse: la decisión de las 42 víctimas de explotación laboral en Arroyo Leyes luego de ser rescatadas

"Prefieren quedarse": la decisión de las 42 víctimas de explotación laboral en Arroyo Leyes luego de ser rescatadas

Último Momento
La Reserva de Unión goleó en condición de visitante a Central Córdoba

La Reserva de Unión goleó en condición de visitante a Central Córdoba

Los convocados en Unión con una baja muy sensible

Los convocados en Unión con una baja muy sensible

Prefieren quedarse: la decisión de las 42 víctimas de explotación laboral en Arroyo Leyes luego de ser rescatadas

"Prefieren quedarse": la decisión de las 42 víctimas de explotación laboral en Arroyo Leyes luego de ser rescatadas

River venció a Racing en Rosario y pasó a las semifinales de la Copa Argentina

River venció a Racing en Rosario y pasó a las semifinales de la Copa Argentina

Milei y Bullrich presentaron el proyecto de nuevo Código Penal con doctrina de tolerancia cero

Milei y Bullrich presentaron el proyecto de nuevo Código Penal con "doctrina de tolerancia cero"

Ovación
Cortes de tránsito y operativo de seguridad para Unión-Aldosivi en el 15 de Abril

Cortes de tránsito y operativo de seguridad para Unión-Aldosivi en el 15 de Abril

Unión se la juega y gestiona para hacer uso de la segunda opción por Diego Díaz

Unión se la juega y gestiona para hacer uso de la segunda opción por Diego Díaz

La campaña electoral en Colón suma encuentros y aún expone diferencias entre los candidatos

La campaña electoral en Colón suma encuentros y aún expone diferencias entre los candidatos

Alianza Lima preguntó por Balboa y captó la atención de Unión

Alianza Lima preguntó por Balboa y captó la atención de Unión

Colón tendría un principio de acuerdo con Espínola y así evitaría la inhibición

Colón tendría un principio de acuerdo con Espínola y así evitaría la inhibición

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario