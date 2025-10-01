Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión tiene el cronograma definido para sus primeras tres fechas en la Liga Nacional

Unión ajusta detalles de su preparación para la temporada 2025/26 de la Liga Nacional y ya tiene confirmado el cronograma para sus primeras tres presentaciones

1 de octubre 2025 · 19:24hs
Unión tiene el cronograma definido para sus primeras tres fechas en la Liga Nacional

Unión ajusta los últimos detalles de su preparación para la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet y ya tiene confirmado el cronograma para sus primeras tres presentaciones. El debut será el sábado 11 de octubre en Formosa, cuando visite a La Unión, a las 21.30.

Luego, el equipo santafesino continuará su camino fuera de casa: el lunes 13 enfrentará a Oberá Tenis Club en Misiones, en un compromiso que comenzará a las 20.30.

El esperado estreno como local llegará recién en la tercera fecha: el jueves 16 de octubre, el Tatengue recibirá a Racing de Chivilcoy en el estadio Ángel Malvicino, con horario de inicio a las 21.

De esta manera, Unión iniciará su nuevo desafío en la élite del básquet nacional con dos compromisos de visitante y luego tendrá la chance de presentarse ante su gente, que volverá a vivir una temporada cargada de expectativas en la Liga Nacional.

Unión juega las semifinales del Apertura de Brasil

Unión, que ganó sus dos partidos hasta acá, se cruará este jueves, desde las 17.30, ante Flamengo, actual campeón de Champions League América.

Madelón probó con un cambio que se venía venir en Unión para jugar contra Aldosivi

Miguel Del Sel: "La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad"

Del Sel, vice de Unión: "Madelón pacificó al club y los resultados llegaron de inmediato"

Las chicas de Unión tendrían día y hora para recibir a Lanús en la ida de la final por el ascenso

México rescató un empate agónico ante España en el Mundial Sub 20

Báscolo advirtió que la "profunda recesión" ya golpea al empleo en Santa Fe: cinco empresas emblemáticas en crisis

PSG superó a Barcelona de visitante y se planta para defender la corona de la Champions

México rescató un empate agónico ante España en el Mundial Sub 20

Báscolo advirtió que la "profunda recesión" ya golpea al empleo en Santa Fe: cinco empresas emblemáticas en crisis

PSG superó a Barcelona de visitante y se planta para defender la corona de la Champions

Ecoparque en terrenos de la Belgrano: aseguran que el proyecto "no está caído" y hablan de "demoras" en Nación

Unión tiene el cronograma definido para sus primeras tres fechas en la Liga Nacional

Santiago Davio, por UNO 106.3: "No considero que lo de Colón sea un fracaso"

Con quién se estaría cruzando Unión en los playoffs tras cumplidas 10 fechas del Clausura

Magdalena explicó en Colón por qué no se adelantaron aún más las elecciones

Miguel Del Sel: "La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad"

La reserva Colón no levanta, cayó con Independiente Rivadavia y se desploma en la tabla

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras