Unión tiene el cronograma definido para sus primeras tres fechas en la Liga Nacional

Unión ajusta detalles de su preparación para la temporada 2025/26 de la Liga Nacional y ya tiene confirmado el cronograma para sus primeras tres presentaciones

Unión ajusta los últimos detalles de su preparación para la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet y ya tiene confirmado el cronograma para sus primeras tres presentaciones. El debut será el sábado 11 de octubre en Formosa, cuando visite a La Unión, a las 21.30.

Luego, el equipo santafesino continuará su camino fuera de casa: el lunes 13 enfrentará a Oberá Tenis Club en Misiones, en un compromiso que comenzará a las 20.30.

• LEER MÁS: Torneo Oficial Prefederal: festejos de Gimnasia y Rivadavia

El esperado estreno como local llegará recién en la tercera fecha: el jueves 16 de octubre, el Tatengue recibirá a Racing de Chivilcoy en el estadio Ángel Malvicino, con horario de inicio a las 21.

De esta manera, Unión iniciará su nuevo desafío en la élite del básquet nacional con dos compromisos de visitante y luego tendrá la chance de presentarse ante su gente, que volverá a vivir una temporada cargada de expectativas en la Liga Nacional.

Unión juega las semifinales del Apertura de Brasil

Unión, que ganó sus dos partidos hasta acá, se cruará este jueves, desde las 17.30, ante Flamengo, actual campeón de Champions League América.