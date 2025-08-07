Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 7 de agosto

7 de agosto 2025 · 07:14hs
Horóscopo LEO

UNO Santa Fe

Horóscopo LEO

Horóscopo del jueves 7 de agosto de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Impulso y decisión. Se presenta una oportunidad inesperada que te obliga a actuar con rapidez. Buen día para encarar trámites o cambios laborales.

horoscopo.jpg
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Estabilidad emocional. Tendrás claridad para resolver asuntos personales. En el trabajo, no te dejes llevar por la presión externa.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Creatividad en alza. Día ideal para exponer tus ideas o emprender un nuevo proyecto. Cuidá tu descanso y no sobrecargues tu agenda.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Conexiones afectivas. Podés recibir una noticia que te moviliza emocionalmente. Momento propicio para sanar vínculos o aclarar malentendidos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Avances personales. Un objetivo que parecía lejano empieza a concretarse. En lo sentimental, buscá el equilibrio entre dar y recibir.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Pragmatismo. Tendrás la mente enfocada en resolver detalles importantes. Evitá la rigidez y abríte a nuevas formas de hacer las cosas.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Relaciones en foco. Tu empatía será clave para mejorar vínculos laborales y familiares. Ideal para llegar a acuerdos o empezar algo nuevo en pareja.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Renovación interna. Día para tomar decisiones que postergaste. A nivel emocional, podés liberarte de cargas que ya no te representan.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Optimismo renovado. Vas a sentirte más animado y con energía para encarar desafíos. Ideal para retomar rutinas que habías abandonado.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Enfoque y responsabilidad. Tu disciplina te permitirá resolver temas importantes. En el amor, soltá un poco el control y dejate sorprender.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Ideas que fluyen. Buen día para compartir propuestas o colaborar en grupo. Atento a oportunidades que aparecen donde menos lo esperás.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad y percepción. Tu intuición será tu mejor aliada hoy. En lo laboral, no ignores señales o gestos sutiles: pueden darte respuestas clave.

Horóscopo jueves agosto
Noticias relacionadas
Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

La vicegobernadora Gisela Scaglia se muestra dispuesta a competir por una banca nacional: Haré lo que haya que hacer

La vicegobernadora Gisela Scaglia se muestra dispuesta a competir por una banca nacional: "Haré lo que haya que hacer"

Último Momento
Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

La vicegobernadora Gisela Scaglia se muestra dispuesta a competir por una banca nacional: Haré lo que haya que hacer

La vicegobernadora Gisela Scaglia se muestra dispuesta a competir por una banca nacional: "Haré lo que haya que hacer"

VIDEO: los groseros errores de Marcos Díaz en el arco de Colón

VIDEO: los groseros errores de Marcos Díaz en el arco de Colón

Una bala perdida impactó en el ojo de un adolescente de 15 años en el barrio Yapeyú

Una bala perdida impactó en el ojo de un adolescente de 15 años en el barrio Yapeyú

Ovación
Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Se completó la fecha 14 del torneo Apertura Griselda Weimer

Se completó la fecha 14 del torneo Apertura Griselda Weimer

Prefederal: Almagro A extendió su invicto en San Justo

Prefederal: Almagro A extendió su invicto en San Justo

Jerónimo Dómina rompió el silencio en Unión: Todo lo que se dice es falso

Jerónimo Dómina rompió el silencio en Unión: "Todo lo que se dice es falso"

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música