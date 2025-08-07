Horóscopo del jueves 7 de agosto de 2025
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 7 de agosto
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
Impulso y decisión. Se presenta una oportunidad inesperada que te obliga a actuar con rapidez. Buen día para encarar trámites o cambios laborales.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
Estabilidad emocional. Tendrás claridad para resolver asuntos personales. En el trabajo, no te dejes llevar por la presión externa.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
Creatividad en alza. Día ideal para exponer tus ideas o emprender un nuevo proyecto. Cuidá tu descanso y no sobrecargues tu agenda.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Conexiones afectivas. Podés recibir una noticia que te moviliza emocionalmente. Momento propicio para sanar vínculos o aclarar malentendidos.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Avances personales. Un objetivo que parecía lejano empieza a concretarse. En lo sentimental, buscá el equilibrio entre dar y recibir.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Pragmatismo. Tendrás la mente enfocada en resolver detalles importantes. Evitá la rigidez y abríte a nuevas formas de hacer las cosas.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Relaciones en foco. Tu empatía será clave para mejorar vínculos laborales y familiares. Ideal para llegar a acuerdos o empezar algo nuevo en pareja.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Renovación interna. Día para tomar decisiones que postergaste. A nivel emocional, podés liberarte de cargas que ya no te representan.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Optimismo renovado. Vas a sentirte más animado y con energía para encarar desafíos. Ideal para retomar rutinas que habías abandonado.
Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Enfoque y responsabilidad. Tu disciplina te permitirá resolver temas importantes. En el amor, soltá un poco el control y dejate sorprender.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
Ideas que fluyen. Buen día para compartir propuestas o colaborar en grupo. Atento a oportunidades que aparecen donde menos lo esperás.
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
Sensibilidad y percepción. Tu intuición será tu mejor aliada hoy. En lo laboral, no ignores señales o gestos sutiles: pueden darte respuestas clave.