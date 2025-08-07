Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 7 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reformas en subestación y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este jueves 7 de agosto en SANTA FE y SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8.30 a 12.30 en la zona de: Juan de Garay, Moreno, Mosconi y Chile

• 9 a 11 en la zona de: Maipú, Domingo Silva, Alvear y Sarmiento

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 12 en la zona de: RP1, Bonsembiante, Gamboa hasta terraplén este

*En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

