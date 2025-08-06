Este jueves jura la reemplazante de Locomotora Oliveras en la Convención Constituyente

Se trata de Verónica Colombo, la quinta en la lista del Frente de la Esperanza. Integra la mesa de conducción de la UCR en Rosario y trabaja como administrativa en la UNR

El velatorio de Locomotora Oliveras tuvo lugar en la Legislatura provincial. Este jueves una nueva convencional ocupará su lugar.

La trágica muerte de Alejandra "Locomotora" Oliveras , producto de un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico sufrido el 14 de julio pasado, dejó a todo el arco político en vilo. Oliveras fue electa constituyente el 13 de abril. No obstante, no llegó a ocupar su banca: tuvo el ACV el mismo día que debía jurar en la Legislatura santafesina . Diez días después de su fallecimiento, el lugar de la exboxeadora será ocupado por otra convencional.

Tras unos días de incertidumbre sobre lo que ocurriría con la banca de Oliveras, se confirmó que su lugar será ocupado por Verónica Colombo, una histórica militante de la Franja Morada en la Facultad de Derecho de la UNR, quien también integra la mesa de conducción de la UCR del departamento Rosario . Este jueves, Colombo jurará en Diputados y asumirá como constituyente , en el marco de la cuarta sesión plenaria de la Convención.

Vale recordar que la lista encabezada por Oliveras dio un batacazo en las elecciones de abril y cosechó 79.790 votos, logrando tres bancas en la Convención . Además de Locomotora, se alzaron como constituyentes Ariel Sclafani, presidente del partido Frente de la Esperanza (FE), y la nutricionista santafesina Caren Fruh.

Colombo, ocupaba el quinto puesto en la lista. Sin embargo, según el Tribunal Electoral provincial, la paridad de género determina quién debe reemplazar a Oliveras.

Al ser Colombo la mujer que le sigue a Locomotora, es ella quien debe asumir como convencional. Por ese motivo, Fabián Ferreira, cuarto lugar en la lista, no será parte de la reforma de la Constitución de Santa Fe.

image La banca de Locomotora Oliveras permaneció vacía por casi un mes. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

Sclafani, titular del partido FE desde su fundación, en 2022, explicó a La Capital que, si bien Colombo viene de la militancia en el radicalismo, la idea del Frente de la Esperanza era presentar una lista que sea "un reflejo de la comunidad".

"(En la lista del Frente de la Esperanza) tienen que estar todos los sectores, y hay gente de todos los partidos políticos. Soy una persona que siempre estuvo en el justicialismo y, con los brazos abiertos, incorporamos a todas las expresiones. Todos aquellos que quieran trabajar, que sean honestos y capaces, tienen la puerta abierta en el Frente de la Esperanza", afirmó Sclafani.

Sobre Colombo, no dio demasiados detalles: "Es una persona que trabaja en la UNR, comprometida y con valores", sostuvo el presidente del partido FE.

De ese modo, la militante del radicalismo se sumará a partir de este jueves a la Convención Constituyente. Sclafani aseguró que se integrará a dos comisiones. Al ser tres representantes de FE, se reparten dos de las seis comisiones que les toca integrar cada uno.

"Esta tarde vamos a diagramar cómo distribuiremos el trabajo de la recta final, ahora falta un mes y los días no sobran y hay que tomar decisiones. Por eso, vamos a rearmar el grupo de trabajo ahora que se incorporó la tercera convencional nuestra", expresó Sclafani, fuertemente asociado a la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia en la AFA.

Quién es Verónica Colombo, el reemplazo de la Locomotora Oliveras

Quien asumirá la banca de Oliveras es Colombo, una histórica militante de la Franja Morada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. A pesar de haber recorrido durante tantos años los pasillos de esa casa de estudios, no se recibió de abogada.

Actualmente, Colombo forma parte de la mesa de conducción de la UCR en el departamento Rosario. La nueva convencional no oculta su cercanía con el gobernador Maximiliano Pullaro. En sus redes sociales, se ha mostrado abiertamente militándolo y hasta posteó una selfie junto al mandatario santafesino.

veronica colombo pullaro Verónica Colombo, la nueva convencional constituyente por el Frente de la Esperanza, junto al gobernador.

Hasta el momento, trabajaba como administrativa en la sede de la UNR. A partir de este jueves, formará parte de la Convención que se propone reformar la Constitución de Santa Fe.

La noticia del ACV de Locomotora Oliveras y la cautela antes de reemplazarla en la Convención

Oliveras sufrió un ACV isquémico el mismo día que el tocaba asumir como convencional constituyente. Por ese motivo, nunca llegó a jurar en en la Legislatura santafesina. Sclafani recuerda cómo se enteraron de que lo que le había ocurrido a la exboxeadora: "Teníamos que asumir ese día nuestras bancas. Habíamos quedado el día anterior de encontrarnos a las 9", relató el convencional.

"Ella (Oliveras) era bastante puntual y nos llamaba la atención que no llegaba", continuó Sclafani. Luego de esperarla un rato, los compañeros de banca empezaron a intercambiar mensajes con el círculo de la atleta, hasta que llegó la llamada de uno de los hijos de Alejandra, quien les contó que su mamá había sufrido un grave incidente de salud.

En ese marco, en el Frente de la Esperanza pidieron en la Convención diez días para evaluar cómo se desarrollaba la situación de Oliveras, periodo de tiempo que fue concedido. Durante esos días, la banca permaneció vacía, mientras ella se encontraba internada con un diagnóstico muy complicado.

El presidente de FE explicó que ese tiempo se pidió respeto por Oliveras y su familia. "Había un tiempo de respeto hacia ella y la familia. Con una enfermedad de esa magnitud, no vamos a estar hablando de un reemplazo cuando la persona se está debatiendo entre la vida y la muerte", expresó Sclafani.

"Más allá de la política y de la responsabilidad institucional, también está la parte humana", aseguró el político.

Asam La Asamblea Legislativa rindió homenaje a Locomotora Oliveras. Foto: Archivo / La Capital.

Luego de la muerte de Locomotora, se decretaron tres días de duelo en la provincia, y, por supuesto, no hubo actividad en la Convención Constituyente.

Sclafani, compañero de lista de la exboxeadora, contó que en los días posteriores a su muerte se pidió en las diferentes comisiones de trabajo un minuto de silencio en su honor.

Finalmente, se definió que la banca que debería haber ocupado Oliveras pase a ser de Colombo.