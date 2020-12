Regenhardt: "No sé por qué no estoy trabajando en Unión"

LEER MÁS: Tres bajas confirmadas en Unión para visitar a Aldosivi

En cuanto a cómo se dio la llegada de Luis Vázquez a Boca, Oscar Regenhardt, exjugador de Unión, reveló: "Yo estaba trabajando en Patronato como coordinador general. Siempre tenemos contacto, me dijeron que había un chico con condiciones. Al otro día teníamos pruebas en esas categorías y cuando lo vi solo su presencia física decía que era buen jugador. Tiene buena técnica, es rápido".

image.png El Choclo Regenhardt contó que lo hablaron de Unión, pero que luego no lo llamaron más.

"No nos defraudó, acá estuvo muy bien. Yo le dije que en un club con más posibilidades podría crecer mucho más. Con eso no me equivoqué. Yo le veo características a Lucas Viatri, este chico es más rápido. Sale a jugar, a pivotear, es corpulento, alto. Es complicado marcar a un jugador así. El 25 estuve con él y me llevó la camiseta", agregó Oscar Regenhardt.

Posteriormente, cuando se le preguntó a Oscar Regenhardt por qué no está trabajando en Unión, reveló: "Yo también me lo pregunto. Me gustaría que como periodistas investiguen, no encuentro una respuesta, no lo sé. Estuve reunido a fin del año pasado con la gente de Unión pero no hubo más contacto. Nunca pude saber qué. Ni si quiera habíamos hablado de dinero, no me dijeron que sí o que no, nada".

En el final, cuando a Oscar Regenhard se le preguntaron los motivos por los cuales dejó de trabajar en Boca, indicó: "Políticamente no estaba dentro del riñón de Riquelme, me extrañó eso de él. Siempre tuvimos charlas cordiales, buena relación. Pero se ve que la cosa pasaba por otro lado. Yo no estoy identificado con Boca, pero con Schiavi y otros campeones fue igual que conmigo, nos avisaron por teléfono. Boca hoy no tiene coordinador, está trabajando un muchacho que estaba ahí, pero no quiere serlo. Hay que estar ahí, te llueven cosas y tenés que solucionar".