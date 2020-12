Tres bajas confirmadas en Unión para visitar a Aldosivi

LEER MÁS: Franco Troyansky comienza a armar las valijas en Unión

"Tenemos a Nery Leyes y Lucas Esquivel a los que no vamos a poder contar para jugar ante Aldosivi", concluyó la conferencia de prensa Juan Azconzábal cuando se le preguntó si tenía algunas bajas pensando en el próximo encuentro de Unión por la Copa Diego Maradona.

Tras la victoria ante Lanús, el plantel de Unión en Casasol ya se enfoca en el encuentro ante Aldosivi en Mar del Plata.

No trascendió cuál es el inconveniente físico que padece Lucas Esquivel, ya que Unión no lo hizo oficial como suele ocurrir ante este tipo de dificultades con los jugadores del plantel, ya que es una costumbre que se informe a través de sus redes sociales.

Pero por Nery Leyes, Unión confirmó que "presenta lesión parcial del tendón del recto femoral izquierdo, permaneciendo con tratamiento fisiokinésico".

Estas no serían las únicas bajas en Unión para el partido ante Aldosivi, ya que la decisión sería no hacer uso para estirar el contrato del uruguayo Sebastián Assís por los próximos encuentros de la Copa Diego Maradona, aunque este no sería el caso de Javier Cabrera y Fernando Elizari, a quien el club incluso les habría ofrecido la renovación de sus vínculos más allá del certamen que terminará a fines de enero.

Mientras tanto, el plantel de Unión volvió a entrenarse este miércoles por la mañana tras la importante victoria ante Lanús y ya se enfoca en el encuentro ante Aldosivi. De cara a este choque, al no haber jugadores lesionados ni suspendidos, el entrenador estaría en condiciones de repetir a los 11 titulares, con Franco Calderón como primer marcador central.