Litoral Gas advirtió sobre el repentino incremento de esta modalidad delictiva en la ciudad de Santa Fe. La sustracción de caños genera graves fugas en la vía pública y riesgo de explosiones. La empresa coordina acciones con el Ministerio de Seguridad para desarticular las chacaritas y redes de compraventa ilegal.

Alarma por el robo de caños de gas en Santa Fe: registraron 14 denuncias en un mes y advierten por el riesgo de fugas.

Una modalidad delictiva que causaba fuertes dolores de cabeza en Rosario comenzó a multiplicarse con fuerza en la ciudad de Santa Fe. Desde el inicio de septiembre, la distribuidora Litoral Gas registró al menos 14 denuncias de vecinos por la sustracción de flexibles de cobre y componentes de bronce de los gabinetes domiciliarios en el frente de las viviendas.

El fenómeno genera una doble alarma: por un lado, la interrupción intempestiva del servicio para las familias; por el otro, el extremo peligro de explosión o intoxicación que provocan las fugas masivas de gas dejadas por los delincuentes al manipular las redes sin precauciones técnicas.

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"En Santa Fe no solía pasar tanto esto, pero en el último mes hubo un crecimiento en este tipo de hechos. Quiere decir que quien estuvo manipulando de manera irregular el gabinete dejó una fuga en la puerta de la casa, en la vía pública, lo que reviste una situación de seguridad muy complicada", sostuvo Andrés Romagnoli, gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Litoral Gas.

El negocio del cobre y la exigencia de golpear la compraventa ilegal

Los delincuentes operan en horas de la madrugada armados con pinzas o herramientas de corte para extraer los tramos de cobre que unen la válvula de servicio con el regulador de presión. El objetivo principal es su posterior venta por kilo en el mercado negro de metales.

Desde la empresa distribuidora remarcaron que el abordaje del problema debe superar el plano de la mera patrulla preventiva y enfocarse en los reducidores: "Hay alguien que compra ese cobre, hay alguien que hace negocio con esto y es justamente lo que hay que desarticular", enfatizó Romagnoli.

Al respecto, Litoral Gas confirmó que mantiene reuniones de coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe para realizar inspecciones en chacaritas y galpones de compraventa de chatarra.

Protocolo de actuación: qué hacer ante un robo o persatación de olor a gas

La manipulación clandestina de una red presurizada exige máxima precaución. Si un usuario descubre el gabinete forzado o percibe olor a mercaptano en la vía pública, debe seguir los siguientes pasos:

1 Comunicación de emergencia a Litoral Gas: Línea gratuita 0800-777-5427 habilitada las 24 horas. Llamar inmediatamente a la central de emergencias de la distribuidora para solicitar la presencia de una cuadrilla técnica que verifique el gabinete y neutralice eventuales fugas activas.

2 Evitar cualquier fuente de chispa o ignición: medida de seguridad de cumplimiento estricto. No encender cigarrillos, no accionar interruptores de luz, ni operar timbres o dispositivos eléctricos cerca de la fachada ni en el interior de la vivienda si se percibe gas.

3 Intervención obligatoria de un gasista matriculado: aplica para la red interna de la propiedad. Si el robo afectó la cañería interna o la conexión del regulador, el usuario deberá contratar a un profesional matriculado para efectuar las reparaciones y emitir la prueba de hermeticidad exigida para la reconexión.