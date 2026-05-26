Ola de robos de medidores y cañerías en barrio Sur: en una semana, varias familias quedaron sin agua y gas

Una seguidilla de hurtos durante el fin de semana largo afectó al menos cinco viviendas en distintas calles del barrio Sur. Los vecinos denuncian dificultades para hacer reclamos ante las empresas prestatarias.

Robos de medidores: Vecinos del barrio Sur sufrieron hurtos de medidores y cañerías de agua y gas durante el fin de semana largo.

Durante el fin de semana largo, una serie de robos de medidores y cañerías de agua afectó a varios hogares del barrio Sur , en la ciudad de Santa Fe . Los hechos se registraron en distintos puntos de la zona y dejaron a familias sin suministro, obligándolas a afrontar reparaciones de urgencia a su propio costo.

La situación se enmarca en una semana cargada de incidentes para el barrio: siete días atrás, los mismos vecinos habían denunciado robos de instalaciones de gas en viviendas de la zona, con idéntica mecánica y similares consecuencias económicas para los damnificados.

Los robos de agua

Los casos fueron reportados en Pasaje Cervantes al 1200, Entre Ríos al 2800, 1° de Mayo al 1100 y Uruguay al 3000. Según relataron los damnificados, los delincuentes actuaron durante la madrugada y sustrajeron medidores completos o dañaron las conexiones al intentar robarlos.

"A las 5:30 o 6 de la mañana querés abrir la canilla y te encontrás con que no tenés agua", describió una de las vecinas afectadas. En su caso, los ladrones no lograron llevarse el medidor pero sí arrancaron un tramo de cañería, dejándola igualmente sin servicio.

Al intentar hacer el reclamo ante Aguas Santafesinas (Assa), la empresa prestataria, los vecinos encontraron otro obstáculo: según denunciaron, un mensaje automático bloquea los llamados provenientes de esa zona del barrio.

Los robos de gas

Una semana antes, el mismo barrio había registrado una modalidad similar pero vinculada a las instalaciones de gas. En ese caso, los ladrones abrieron gabinetes domiciliarios y sustrajeron los caños de bronce que conectan con los medidores, piezas necesarias para el funcionamiento del servicio.

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Los hechos se concentraron en Entre Ríos al 3500, aunque también se reportaron casos en Uruguay, Jujuy y otras calles del sector sur de la capital provincial. Reponer las conexiones dañadas tiene un costo aproximado de 200.000 pesos por vivienda, según indicaron los afectados.

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El contexto del barrio

Los vecinos señalaron que los robos de infraestructura de servicios se suman a otros delitos que describen como frecuentes en la zona, entre ellos entraderas y robos sobre techos y pasillos. "Estamos desprotegidos", expresó una residente del tradicional vecindario santafesino.

Los habitantes del barrio reclaman mayor presencia policial y controles más efectivos, en particular durante las madrugadas de fines de semana y feriados, que identifican como los momentos de mayor vulnerabilidad en el extremo sur de la ciudad.