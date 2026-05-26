Uno Santa Fe | Santa Fe | barrio Sur

Ola de robos de medidores y cañerías en barrio Sur: en una semana, varias familias quedaron sin agua y gas

Una seguidilla de hurtos durante el fin de semana largo afectó al menos cinco viviendas en distintas calles del barrio Sur. Los vecinos denuncian dificultades para hacer reclamos ante las empresas prestatarias.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

26 de mayo 2026 · 20:12hs
Robos de medidores: Vecinos del barrio Sur sufrieron hurtos de medidores y cañerías de agua y gas durante el fin de semana largo.

Robos de medidores: Vecinos del barrio Sur sufrieron hurtos de medidores y cañerías de agua y gas durante el fin de semana largo.

Durante el fin de semana largo, una serie de robos de medidores y cañerías de agua afectó a varios hogares del barrio Sur, en la ciudad de Santa Fe. Los hechos se registraron en distintos puntos de la zona y dejaron a familias sin suministro, obligándolas a afrontar reparaciones de urgencia a su propio costo.

La situación se enmarca en una semana cargada de incidentes para el barrio: siete días atrás, los mismos vecinos habían denunciado robos de instalaciones de gas en viviendas de la zona, con idéntica mecánica y similares consecuencias económicas para los damnificados.

Los robos de agua

Los casos fueron reportados en Pasaje Cervantes al 1200, Entre Ríos al 2800, 1° de Mayo al 1100 y Uruguay al 3000. Según relataron los damnificados, los delincuentes actuaron durante la madrugada y sustrajeron medidores completos o dañaron las conexiones al intentar robarlos.

"A las 5:30 o 6 de la mañana querés abrir la canilla y te encontrás con que no tenés agua", describió una de las vecinas afectadas. En su caso, los ladrones no lograron llevarse el medidor pero sí arrancaron un tramo de cañería, dejándola igualmente sin servicio.

Al intentar hacer el reclamo ante Aguas Santafesinas (Assa), la empresa prestataria, los vecinos encontraron otro obstáculo: según denunciaron, un mensaje automático bloquea los llamados provenientes de esa zona del barrio.

Los robos de gas

Una semana antes, el mismo barrio había registrado una modalidad similar pero vinculada a las instalaciones de gas. En ese caso, los ladrones abrieron gabinetes domiciliarios y sustrajeron los caños de bronce que conectan con los medidores, piezas necesarias para el funcionamiento del servicio.

gasistas matriculados controles domicilios.jpg
Gasistas matriculados

Gasistas matriculados

Los hechos se concentraron en Entre Ríos al 3500, aunque también se reportaron casos en Uruguay, Jujuy y otras calles del sector sur de la capital provincial. Reponer las conexiones dañadas tiene un costo aproximado de 200.000 pesos por vivienda, según indicaron los afectados.

LEER MÁS: Robaron un estudio jurídico del barrio Sur: se llevaron computadoras, documentación y dinero en efectivo

El contexto del barrio

Los vecinos señalaron que los robos de infraestructura de servicios se suman a otros delitos que describen como frecuentes en la zona, entre ellos entraderas y robos sobre techos y pasillos. "Estamos desprotegidos", expresó una residente del tradicional vecindario santafesino.

Los habitantes del barrio reclaman mayor presencia policial y controles más efectivos, en particular durante las madrugadas de fines de semana y feriados, que identifican como los momentos de mayor vulnerabilidad en el extremo sur de la ciudad.

barrio Sur gas agua Santa Fe robo
Noticias relacionadas
Plan Especial de Pago 2026 en Santa Fe

Creció un 10% la mora de impuestos en Santa Fe desde 2023: los santafesinos deben más de $20.000 millones

Radar de velocidad en la ruta nacional 9, a la altura de Roldán.

Las rutas de Santa Fe con más radares: el 60 % está en corredores nacionales

Búsqueda de Carlos María Ezpeleta: Un hombre de 79 años desapareció en Santa Fe.

Intensa búsqueda de un hombre de 79 años: encontraron su auto abandonado sobre el Puente Oroño

Comienza juicio: Se inició el debate oral por la muerte del niño Diego Román, ocurrida en 2019.

Caso Diego Román: seis años después, comienza el juicio por la muerte del niño y declararán más de 90 testigos

Lo último

Santa Fe debate su futuro costero: el municipio lanzó un plan para regular las construcciones frente al río

Santa Fe debate su futuro costero: el municipio lanzó un plan para regular las construcciones frente al río

Ola de robos de medidores y cañerías en barrio Sur: en una semana, varias familias quedaron sin agua y gas

Ola de robos de medidores y cañerías en barrio Sur: en una semana, varias familias quedaron sin agua y gas

Desbarataron una red de apuestas ilegales en San Vicente: cuatro detenidos tras una denuncia de Lotería

Desbarataron una red de apuestas ilegales en San Vicente: cuatro detenidos tras una denuncia de Lotería

Último Momento
Santa Fe debate su futuro costero: el municipio lanzó un plan para regular las construcciones frente al río

Santa Fe debate su futuro costero: el municipio lanzó un plan para regular las construcciones frente al río

Ola de robos de medidores y cañerías en barrio Sur: en una semana, varias familias quedaron sin agua y gas

Ola de robos de medidores y cañerías en barrio Sur: en una semana, varias familias quedaron sin agua y gas

Desbarataron una red de apuestas ilegales en San Vicente: cuatro detenidos tras una denuncia de Lotería

Desbarataron una red de apuestas ilegales en San Vicente: cuatro detenidos tras una denuncia de Lotería

Creció un 10% la mora de impuestos en Santa Fe desde 2023: los santafesinos deben más de $20.000 millones

Creció un 10% la mora de impuestos en Santa Fe desde 2023: los santafesinos deben más de $20.000 millones

Las rutas de Santa Fe con más radares: el 60 % está en corredores nacionales

Las rutas de Santa Fe con más radares: el 60 % está en corredores nacionales

Ovación
Colón rescató un empate en San Juan, pero sigue lejos de la zona de clasificación

Colón rescató un empate en San Juan, pero sigue lejos de la zona de clasificación

Beto Fernández: Unión puede vivir lo de Belgrano, está en el camino correcto

Beto Fernández: "Unión puede vivir lo de Belgrano, está en el camino correcto"

Unión pisa fuerte: dos de sus jugadores, entre los mejores del fútbol argentino

Unión pisa fuerte: dos de sus jugadores, entre los mejores del fútbol argentino

Unión: Bruno Pittón fue operado y le apunta al inicio de la pretemporada

Unión: Bruno Pittón fue operado y le apunta al inicio de la pretemporada

Scaloni abrió la puerta para Agustín Giay y lo ilusiona con el Mundial 2026

Scaloni abrió la puerta para Agustín Giay y lo ilusiona con el Mundial 2026

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira Aquí y Ahora

Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira "Aquí y Ahora"

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco